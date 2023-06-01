https://ria.ru/20230601/dtp-1875462805.html

В Волгоградской области автомобиль врезался в дерево, два человека погибли

В Волгоградской области автомобиль врезался в дерево, два человека погибли - РИА Новости, 01.06.2023

В Волгоградской области автомобиль врезался в дерево, два человека погибли

Автомобиль врезался в дерево в Волжском Волгоградской области, два человека, в том числе 15-летняя девочка, погибли, еще двое госпитализированы, сообщает в... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T09:55

2023-06-01T09:55

2023-06-01T10:09

происшествия

волжский

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 1 июн - РИА Новости. Автомобиль врезался в дерево в Волжском Волгоградской области, два человека, в том числе 15-летняя девочка, погибли, еще двое госпитализированы, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД по региону. По информации ведомства, рано утром в четверг 21-летний водитель ВАЗ-21099 не справился с управлением машины и врезался в дерево. "В результате ДТП водитель и 15-летняя девочка-пассажирка от полученных травм скончались на месте", - говорится в сообщении полиции. Отмечается, что еще двое пассажиров - 18-летняя девушка и 21-летний мужчина - госпитализированы. По данным полиции, ВАЗ-21099 не был зарегистрирован.

https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html

волжский

волгоградская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, волжский, волгоградская область