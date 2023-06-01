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В Волгоградской области автомобиль врезался в дерево, два человека погибли - РИА Новости, 01.06.2023
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09:55 01.06.2023 (обновлено: 10:09 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/dtp-1875462805.html
В Волгоградской области автомобиль врезался в дерево, два человека погибли
В Волгоградской области автомобиль врезался в дерево, два человека погибли - РИА Новости, 01.06.2023
В Волгоградской области автомобиль врезался в дерево, два человека погибли
Автомобиль врезался в дерево в Волжском Волгоградской области, два человека, в том числе 15-летняя девочка, погибли, еще двое госпитализированы, сообщает в... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T09:55
2023-06-01T10:09
происшествия
волжский
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 1 июн - РИА Новости. Автомобиль врезался в дерево в Волжском Волгоградской области, два человека, в том числе 15-летняя девочка, погибли, еще двое госпитализированы, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД по региону. По информации ведомства, рано утром в четверг 21-летний водитель ВАЗ-21099 не справился с управлением машины и врезался в дерево. "В результате ДТП водитель и 15-летняя девочка-пассажирка от полученных травм скончались на месте", - говорится в сообщении полиции. Отмечается, что еще двое пассажиров - 18-летняя девушка и 21-летний мужчина - госпитализированы. По данным полиции, ВАЗ-21099 не был зарегистрирован.
https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html
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происшествия, волжский, волгоградская область
Происшествия, Волжский, Волгоградская область
В Волгоградской области автомобиль врезался в дерево, два человека погибли

В Волжском автомобиль ВАЗ-21099 врезался в дерево, погибли водитель и 15-летняя девочка

© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области/TelegramАвтомобиль врезался в дерево в Волжском Волгоградской области
Автомобиль врезался в дерево в Волжском Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области/Telegram
Автомобиль врезался в дерево в Волжском Волгоградской области
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ВОЛГОГРАД, 1 июн - РИА Новости. Автомобиль врезался в дерево в Волжском Волгоградской области, два человека, в том числе 15-летняя девочка, погибли, еще двое госпитализированы, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД по региону.
По информации ведомства, рано утром в четверг 21-летний водитель ВАЗ-21099 не справился с управлением машины и врезался в дерево.
«
"В результате ДТП водитель и 15-летняя девочка-пассажирка от полученных травм скончались на месте", - говорится в сообщении полиции.
Отмечается, что еще двое пассажиров - 18-летняя девушка и 21-летний мужчина - госпитализированы. По данным полиции, ВАЗ-21099 не был зарегистрирован.
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