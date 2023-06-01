https://ria.ru/20230601/dorogi-1875585113.html
Росавтодор и ДНР подписали меморандум о пятилетнем плане развития автодорог
Росавтодор и ДНР подписали меморандум о пятилетнем плане развития автодорог - РИА Новости, 01.06.2023
Росавтодор и ДНР подписали меморандум о пятилетнем плане развития автодорог
Росавтодор и ДНР подписали меморандум о пятилетнем плане развития автомобильных дорог в республике, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T16:15
2023-06-01T16:15
2023-06-01T16:15
донецкая народная республика
денис пушилин
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
россия
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Росавтодор и ДНР подписали меморандум о пятилетнем плане развития автомобильных дорог в республике, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. "Росавтодор и Донецкая Народная Республика подписали меморандум о пятилетнем плане развития автомобильных дорог", - написал Пушилин в своем телеграм-канале. Врио главы ДНР уточнил, что подписание меморандума означает, что до 2027 года не менее 85% дорог опорной сети приведут в нормативное состояние, к 2025 году будет обеспечено содержание 6289,9 километра автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и 1536,6 километра автомобильных дорог местного значения. Кроме того, в рамках меморандума запланирован ремонт на 112 участках улично-дорожной сети в семи городах ДНР. Пушилин добавил, что в состав опорной сети автодорог ДНР войдут трассы общей длинной 618 километров, имеющие стратегическое значение для ДНР. "Все работы будут синхронизированы с мероприятиями, направленными на развитие транспортных коридоров "Север – Юг" и "Запад – Восток", а также с учетом развития дорожной инфраструктуры Азово-Черноморского бассейна, и взаимосвязаны с программами развития опорных сетей соседних регионов нашей страны", - отметил врио главы ДНР.
https://ria.ru/20230601/yazyk-1875561198.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, федеральное дорожное агентство (росавтодор), россия
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), Россия
Росавтодор и ДНР подписали меморандум о пятилетнем плане развития автодорог
Пушилин: Росавтодор и ДНР подписали меморандум о пятилетнем плане развития автодорог
ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости.
Росавтодор и ДНР подписали меморандум о пятилетнем плане развития автомобильных дорог в республике, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин
.
"Росавтодор и Донецкая Народная Республика подписали меморандум о пятилетнем плане развития автомобильных дорог", - написал Пушилин в своем телеграм-канале.
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Врио главы ДНР уточнил, что подписание меморандума означает, что до 2027 года не менее 85% дорог опорной сети приведут в нормативное состояние, к 2025 году будет обеспечено содержание 6289,9 километра автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и 1536,6 километра автомобильных дорог местного значения.
Кроме того, в рамках меморандума запланирован ремонт на 112 участках улично-дорожной сети в семи городах ДНР. Пушилин добавил, что в состав опорной сети автодорог ДНР войдут трассы общей длинной 618 километров, имеющие стратегическое значение для ДНР.
"Все работы будут синхронизированы с мероприятиями, направленными на развитие транспортных коридоров "Север – Юг" и "Запад – Восток", а также с учетом развития дорожной инфраструктуры Азово-Черноморского бассейна, и взаимосвязаны с программами развития опорных сетей соседних регионов нашей страны", - отметил врио главы ДНР.
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