https://ria.ru/20230601/dorogi-1875585113.html

Росавтодор и ДНР подписали меморандум о пятилетнем плане развития автодорог

Росавтодор и ДНР подписали меморандум о пятилетнем плане развития автодорог - РИА Новости, 01.06.2023

Росавтодор и ДНР подписали меморандум о пятилетнем плане развития автодорог

Росавтодор и ДНР подписали меморандум о пятилетнем плане развития автомобильных дорог в республике, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T16:15

2023-06-01T16:15

2023-06-01T16:15

донецкая народная республика

денис пушилин

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150086/58/1500865831_0:166:3345:2047_1920x0_80_0_0_66f4a432e2460f1d19dfe75762cc3578.jpg

ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Росавтодор и ДНР подписали меморандум о пятилетнем плане развития автомобильных дорог в республике, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. "Росавтодор и Донецкая Народная Республика подписали меморандум о пятилетнем плане развития автомобильных дорог", - написал Пушилин в своем телеграм-канале. Врио главы ДНР уточнил, что подписание меморандума означает, что до 2027 года не менее 85% дорог опорной сети приведут в нормативное состояние, к 2025 году будет обеспечено содержание 6289,9 километра автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и 1536,6 километра автомобильных дорог местного значения. Кроме того, в рамках меморандума запланирован ремонт на 112 участках улично-дорожной сети в семи городах ДНР. Пушилин добавил, что в состав опорной сети автодорог ДНР войдут трассы общей длинной 618 километров, имеющие стратегическое значение для ДНР. "Все работы будут синхронизированы с мероприятиями, направленными на развитие транспортных коридоров "Север – Юг" и "Запад – Восток", а также с учетом развития дорожной инфраструктуры Азово-Черноморского бассейна, и взаимосвязаны с программами развития опорных сетей соседних регионов нашей страны", - отметил врио главы ДНР.

https://ria.ru/20230601/yazyk-1875561198.html

https://ria.ru/20230601/spasateli-1875074508.html

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, денис пушилин, федеральное дорожное агентство (росавтодор), россия