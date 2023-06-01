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В Донецке украинский боеприпас упал на детскую площадку - РИА Новости, 01.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:14 01.06.2023 (обновлено: 18:17 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/donetsk-1875584912.html
В Донецке украинский боеприпас упал на детскую площадку
В Донецке украинский боеприпас упал на детскую площадку - РИА Новости, 01.06.2023
В Донецке украинский боеприпас упал на детскую площадку
Украинский снаряд попал в детскую площадку перед зданием администрации Киевского района Донецка, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T16:14
2023-06-01T18:17
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 1 июн — РИА Новости. Украинский снаряд попал в детскую площадку перед зданием администрации Киевского района Донецка, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.&quot;Осколком задело случайную прохожую. Ей оказывают первую помощь. Повреждено остекление в административном здании&quot;, — написал он.По информации представительства ДНР в СЦКК, за сегодняшний день украинские войска не менее семи раз открывали по Киевскому району огонь из артиллерии натовского (155 миллиметров) калибра.Киевский район расположен в северной части Донецка. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Там же заканчивается главная городская артерия — улица Артема. С 2014 года этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
донецк
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
В Донецке украинский боеприпас упал на детскую площадку

Мэр Кулемзин: украинский снаряд упал на детскую площадку в Донецке, ранена женщина

© Алексей КулемZин/TelegramОбстрел территории около детской игровой площадки в центре Киевского района Донецка
Обстрел территории около детской игровой площадки в центре Киевского района Донецка
© Алексей КулемZин/Telegram
Обстрел территории около детской игровой площадки в центре Киевского района Донецка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 июн — РИА Новости. Украинский снаряд попал в детскую площадку перед зданием администрации Киевского района Донецка, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.
«

"Осколком задело случайную прохожую. Ей оказывают первую помощь. Повреждено остекление в административном здании", — написал он.

По информации представительства ДНР в СЦКК, за сегодняшний день украинские войска не менее семи раз открывали по Киевскому району огонь из артиллерии натовского (155 миллиметров) калибра.
Киевский район расположен в северной части Донецка. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Там же заканчивается главная городская артерия — улица Артема. С 2014 года этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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