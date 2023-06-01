В Донецке украинский боеприпас упал на детскую площадку

Мэр Кулемзин: украинский снаряд упал на детскую площадку в Донецке, ранена женщина
"Осколком задело случайную прохожую. Ей оказывают первую помощь. Повреждено остекление в административном здании", — написал он.
"Осколком задело случайную прохожую. Ей оказывают первую помощь. Повреждено остекление в административном здании", — написал он.
Открывается c отступом от верхнего края когда по ширине меньше ширины окна.
Открывается c отступом от верхнего края когда по ширине меньше ширины окна.
Открывается c отступом от верхнего края когда по ширине меньше ширины окна.
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На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.
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