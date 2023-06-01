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Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 01.06.2023

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска в 13.10 выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T13:29

2023-06-01T13:29

2023-06-01T13:33

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска в 13.10 выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.10 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.Через десять минут украинские войска открыли огонь по Ясиноватой, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Куйбышевский район расположен на западе Донецка.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика