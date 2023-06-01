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Финны захотели стать для НАТО "проводниками" в Россию. Чем ответила Москва - РИА Новости, 01.06.2023
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15:26 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/dogovor-1875562608.html
Финны захотели стать для НАТО "проводниками" в Россию. Чем ответила Москва
Финны захотели стать для НАТО "проводниками" в Россию. Чем ответила Москва - РИА Новости, 01.06.2023
Финны захотели стать для НАТО "проводниками" в Россию. Чем ответила Москва
Россия уведомила Финляндию о выходе с 1 июня из соглашения о военных инспекциях. В Хельсинки заявили, что удивлены таким поступком. О том, чем вызвано решение... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T15:26
2023-06-01T15:26
россия
финляндия
владимир путин
воздушно-космические силы россии
нато
политика
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Россия уведомила Финляндию о выходе с 1 июня из соглашения о военных инспекциях. В Хельсинки заявили, что удивлены таким поступком. О том, чем вызвано решение Москвы, — в материале РИА Новости.Уникальный договорСоглашения подписали еще в 2000-м году. Аналогичных двусторонних документов у Кремля не было ни с кем. Он предусматривал возможность ежегодные инспекции в финских войсках. Хельскинки, в свою очередь, могли посещать военные объекты в Ленинградской области.Как отметили в МИД, этот договор дополнял Венский документ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, принятый в 2011-м.Первую версию соглашения приняли 1990-м, после чего обновляли в 1992-м, 1994-м и 1999-м. Потом ситуация в Европе стабилизировалась, и работу над ним приостановили. К теме вернулись в середине 2010-х, после чего приняли актуальную версию в 2011-м. Договор, по сути, развивает меры по укреплению доверия, зафиксированные еще в Хельсинкском заключительном акте 1975-го. И предполагает обмен информацией о вооруженных силах стран-участниц.Чем занят соседПоследние инспекции состоялись в 2020-м. Их пришлось прекратить на время пандемии COVID-19."Это было соглашение, основанное на доверии. Оно было нужно для того, чтобы продемонстрировать – все происходит именно так, как было согласовано. После того, как договор прекратил действовать, построить доверие на тех же основах уже не получится" — заявил начальник подразделения национальной обороны Финляндии бригадный генерал Сами Нурми.При этом он добавил, что Россия в любом случае останется соседом для Финляндии, и в будущем двум странам придется как-то уживаться. Хоть сейчас это и очень сложно.В феврале Москва ранее вышла из договора с Вашингтоном о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Оно устанавливало верхний предел развернутых ядерных вооружений и их носителей и также предполагало проведение соответствующих инспекций."В начале февраля этого года прозвучало заявление Североатлантического альянса с фактическим требования к России, как они выражаются, вернуть к выполнению Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), включая допуск инспекций на наши ядерные, оборонные объекты. Даже не знаю, как это назвать. Это театр абсурда какой-то", — заявил тогда Владимир Путин. И подчеркнул, что Запад причастен к попыткам украинских властей нанести удары по базам стратегической авиации ВКС.В апреле Хельсинки присоединились к НАТО, хотя в Кремле предупреждали, что этот шаг поставит под угрозу добрососедские отношения двух стран.Соглашение о военных инспекциях фактически оставляло лазейку для новоиспеченного члена военного союза, через которую можно было бы получать информацию о российских войсках. Поэтому его разрыв после вступления в Альянс и прекращения действия СНВ-IIIбыл лишь вопросом времени.
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россия, финляндия, владимир путин, воздушно-космические силы россии, нато, политика
Россия, Финляндия, Владимир Путин, Воздушно-космические силы России, НАТО, Политика

Финны захотели стать для НАТО "проводниками" в Россию. Чем ответила Москва

© AP Photo / Czarek SokolowskiСолдат вооруженных сил Финляндии во время учений НАТО
Солдат вооруженных сил Финляндии во время учений НАТО - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Россия уведомила Финляндию о выходе с 1 июня из соглашения о военных инспекциях. В Хельсинки заявили, что удивлены таким поступком. О том, чем вызвано решение Москвы, — в материале РИА Новости.

Уникальный договор

Соглашения подписали еще в 2000-м году. Аналогичных двусторонних документов у Кремля не было ни с кем. Он предусматривал возможность ежегодные инспекции в финских войсках. Хельскинки, в свою очередь, могли посещать военные объекты в Ленинградской области.
Как отметили в МИД, этот договор дополнял Венский документ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, принятый в 2011-м.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛоготип ОБСЕ на здании в Вене, где проходит заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
Логотип ОБСЕ на здании в Вене, где проходит заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Логотип ОБСЕ на здании в Вене, где проходит заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
Первую версию соглашения приняли 1990-м, после чего обновляли в 1992-м, 1994-м и 1999-м. Потом ситуация в Европе стабилизировалась, и работу над ним приостановили. К теме вернулись в середине 2010-х, после чего приняли актуальную версию в 2011-м. Договор, по сути, развивает меры по укреплению доверия, зафиксированные еще в Хельсинкском заключительном акте 1975-го. И предполагает обмен информацией о вооруженных силах стран-участниц.

Чем занят сосед

Последние инспекции состоялись в 2020-м. Их пришлось прекратить на время пандемии COVID-19.
"Это было соглашение, основанное на доверии. Оно было нужно для того, чтобы продемонстрировать – все происходит именно так, как было согласовано. После того, как договор прекратил действовать, построить доверие на тех же основах уже не получится" — заявил начальник подразделения национальной обороны Финляндии бригадный генерал Сами Нурми.
При этом он добавил, что Россия в любом случае останется соседом для Финляндии, и в будущем двум странам придется как-то уживаться. Хоть сейчас это и очень сложно.
В феврале Москва ранее вышла из договора с Вашингтоном о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Оно устанавливало верхний предел развернутых ядерных вооружений и их носителей и также предполагало проведение соответствующих инспекций.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин
"В начале февраля этого года прозвучало заявление Североатлантического альянса с фактическим требования к России, как они выражаются, вернуть к выполнению Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), включая допуск инспекций на наши ядерные, оборонные объекты. Даже не знаю, как это назвать. Это театр абсурда какой-то", — заявил тогда Владимир Путин. И подчеркнул, что Запад причастен к попыткам украинских властей нанести удары по базам стратегической авиации ВКС.
В апреле Хельсинки присоединились к НАТО, хотя в Кремле предупреждали, что этот шаг поставит под угрозу добрососедские отношения двух стран.
Соглашение о военных инспекциях фактически оставляло лазейку для новоиспеченного члена военного союза, через которую можно было бы получать информацию о российских войсках. Поэтому его разрыв после вступления в Альянс и прекращения действия СНВ-IIIбыл лишь вопросом времени.
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Россия предупреждала. Финляндии нанесли ответный удар
17 мая, 17:23
 
РоссияФинляндияВладимир ПутинВоздушно-космические силы РоссииНАТОПолитика
 
 
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