https://ria.ru/20230601/dogovor-1875562608.html

Финны захотели стать для НАТО "проводниками" в Россию. Чем ответила Москва

Финны захотели стать для НАТО "проводниками" в Россию. Чем ответила Москва - РИА Новости, 01.06.2023

Финны захотели стать для НАТО "проводниками" в Россию. Чем ответила Москва

Россия уведомила Финляндию о выходе с 1 июня из соглашения о военных инспекциях. В Хельсинки заявили, что удивлены таким поступком. О том, чем вызвано решение... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T15:26

2023-06-01T15:26

2023-06-01T15:26

россия

финляндия

владимир путин

воздушно-космические силы россии

нато

политика

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Россия уведомила Финляндию о выходе с 1 июня из соглашения о военных инспекциях. В Хельсинки заявили, что удивлены таким поступком. О том, чем вызвано решение Москвы, — в материале РИА Новости.Уникальный договорСоглашения подписали еще в 2000-м году. Аналогичных двусторонних документов у Кремля не было ни с кем. Он предусматривал возможность ежегодные инспекции в финских войсках. Хельскинки, в свою очередь, могли посещать военные объекты в Ленинградской области.Как отметили в МИД, этот договор дополнял Венский документ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, принятый в 2011-м.Первую версию соглашения приняли 1990-м, после чего обновляли в 1992-м, 1994-м и 1999-м. Потом ситуация в Европе стабилизировалась, и работу над ним приостановили. К теме вернулись в середине 2010-х, после чего приняли актуальную версию в 2011-м. Договор, по сути, развивает меры по укреплению доверия, зафиксированные еще в Хельсинкском заключительном акте 1975-го. И предполагает обмен информацией о вооруженных силах стран-участниц.Чем занят соседПоследние инспекции состоялись в 2020-м. Их пришлось прекратить на время пандемии COVID-19."Это было соглашение, основанное на доверии. Оно было нужно для того, чтобы продемонстрировать – все происходит именно так, как было согласовано. После того, как договор прекратил действовать, построить доверие на тех же основах уже не получится" — заявил начальник подразделения национальной обороны Финляндии бригадный генерал Сами Нурми.При этом он добавил, что Россия в любом случае останется соседом для Финляндии, и в будущем двум странам придется как-то уживаться. Хоть сейчас это и очень сложно.В феврале Москва ранее вышла из договора с Вашингтоном о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Оно устанавливало верхний предел развернутых ядерных вооружений и их носителей и также предполагало проведение соответствующих инспекций."В начале февраля этого года прозвучало заявление Североатлантического альянса с фактическим требования к России, как они выражаются, вернуть к выполнению Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), включая допуск инспекций на наши ядерные, оборонные объекты. Даже не знаю, как это назвать. Это театр абсурда какой-то", — заявил тогда Владимир Путин. И подчеркнул, что Запад причастен к попыткам украинских властей нанести удары по базам стратегической авиации ВКС.В апреле Хельсинки присоединились к НАТО, хотя в Кремле предупреждали, что этот шаг поставит под угрозу добрососедские отношения двух стран.Соглашение о военных инспекциях фактически оставляло лазейку для новоиспеченного члена военного союза, через которую можно было бы получать информацию о российских войсках. Поэтому его разрыв после вступления в Альянс и прекращения действия СНВ-IIIбыл лишь вопросом времени.

https://ria.ru/20230517/finlyandiya-1872456405.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

россия, финляндия, владимир путин, воздушно-космические силы россии, нато, политика