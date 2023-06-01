https://ria.ru/20230601/deti-1875585444.html

Путин назвал детей самым большим счастьем

Путин назвал детей самым большим счастьем - РИА Новости, 01.06.2023

Путин назвал детей самым большим счастьем

Дети – это самое большое удовольствие и счастье в жизни, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T16:15

2023-06-01T16:15

2023-06-01T16:15

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Дети – это самое большое удовольствие и счастье в жизни, заявил президент РФ Владимир Путин. "Самое большое удовольствие и счастье – в детях", - сказал Путин на встрече с семьями, которые за воспитание семерых и более детей награждены орденом "Родительская слава". Глава государства также рассказал, что у него вызывает вопросы фраза "пожить для себя", которую используют люди, не заводящие детей и не понимающие, зачем другие рожают. По его мнению, люди, которые хотят "пожить для себя", то есть в свое удовольствие, не понимают, что самое большое удовольствие – это как раз дети.

https://ria.ru/20230601/putin-1875560429.html

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общество, россия, владимир путин