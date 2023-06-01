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Львова-Белова призвала развивать культуру внимательного отношения к детям - РИА Новости, 01.06.2023
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09:23 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/deti-1875458351.html
Львова-Белова призвала развивать культуру внимательного отношения к детям
Львова-Белова призвала развивать культуру внимательного отношения к детям - РИА Новости, 01.06.2023
Львова-Белова призвала развивать культуру внимательного отношения к детям
Важно развивать в обществе культуру бережного и внимательного отношения к детям, в особой заботе нуждаются дети бойцов специальной военной операции, заявила в... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T09:23
2023-06-01T09:23
общество
россия
мария львова-белова
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Важно развивать в обществе культуру бережного и внимательного отношения к детям, в особой заботе нуждаются дети бойцов специальной военной операции, заявила в поздравлении с Днем защиты детей уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "Часто езжу по стране, общаюсь и с малышами, и с подростками. Каждый из них рассчитывает на защиту и поддержку взрослого, родительскую заботу. Президент страны обозначил: дети для России – это приоритет. Из своей практики вижу, что детей нужно защищать от тех вещей, которых в принципе не должно случаться в детстве: насилия, травли, предательства, равнодушия, одиночества. Поэтому крайне важно развивать в обществе культуру бережного и внимательного отношения к подрастающему поколению", - говорится в поздравлении Львовой-Беловой с Днем защиты детей, опубликованном на сайте уполномоченного. Также она отметила, что появившиеся новые вызовы "обязывают оберегать фундаментальные права детей – на жизнь и семью". "Так, как это сейчас происходит в новых и приграничных российских регионах, где мы защищаем своих людей от агрессии нацистского украинского режима и делаем все для того, чтобы дети всегда были с родителями. Особое внимание семьям наших героев – бойцов Специальной военной операции. Они нуждаются, как никогда, в нашем чутком внимании и заботе", - подчеркнула детский омбудсмен. Кроме того, уполномоченный поблагодарила всех, кто работает в сфере детства – педагогов, врачей, специалистов социальных служб, команду уполномоченных по правам ребенка в регионах, а также поздравила родителей. "Поздравляю с тем, что в вашей жизни есть маленькое или уже большое чудо – ребенок. Берегите его чистоту, доверчивость, искренность, фантазии, таланты – потом вы точно будете скучать по разрисованным обоям и новогодним утренникам. Ведь детство пройдет очень быстро", - добавила она.
https://ria.ru/20230601/deti-1875013556.html
https://sn.ria.ru/20230601/sanprosvet-1875336480.html
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общество, россия, мария львова-белова
Общество, Россия, Мария Львова-Белова
Львова-Белова призвала развивать культуру внимательного отношения к детям

Львова-Белова: важно развивать культуру бережного и внимательного отношения к детям

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Важно развивать в обществе культуру бережного и внимательного отношения к детям, в особой заботе нуждаются дети бойцов специальной военной операции, заявила в поздравлении с Днем защиты детей уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
«
"Часто езжу по стране, общаюсь и с малышами, и с подростками. Каждый из них рассчитывает на защиту и поддержку взрослого, родительскую заботу. Президент страны обозначил: дети для России – это приоритет. Из своей практики вижу, что детей нужно защищать от тех вещей, которых в принципе не должно случаться в детстве: насилия, травли, предательства, равнодушия, одиночества. Поэтому крайне важно развивать в обществе культуру бережного и внимательного отношения к подрастающему поколению", - говорится в поздравлении Львовой-Беловой с Днем защиты детей, опубликованном на сайте уполномоченного.
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Также она отметила, что появившиеся новые вызовы "обязывают оберегать фундаментальные права детей – на жизнь и семью".
«
"Так, как это сейчас происходит в новых и приграничных российских регионах, где мы защищаем своих людей от агрессии нацистского украинского режима и делаем все для того, чтобы дети всегда были с родителями. Особое внимание семьям наших героев – бойцов Специальной военной операции. Они нуждаются, как никогда, в нашем чутком внимании и заботе", - подчеркнула детский омбудсмен.
Кроме того, уполномоченный поблагодарила всех, кто работает в сфере детства – педагогов, врачей, специалистов социальных служб, команду уполномоченных по правам ребенка в регионах, а также поздравила родителей.
«
"Поздравляю с тем, что в вашей жизни есть маленькое или уже большое чудо – ребенок. Берегите его чистоту, доверчивость, искренность, фантазии, таланты – потом вы точно будете скучать по разрисованным обоям и новогодним утренникам. Ведь детство пройдет очень быстро", - добавила она.
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