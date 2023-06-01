https://ria.ru/20230601/deripaska-1875627414.html

Суд назначил основные слушания по иску Дерипаски к Певчих*

Суд назначил основные слушания по иску Дерипаски к Певчих* - РИА Новости, 01.06.2023

Суд назначил основные слушания по иску Дерипаски к Певчих*

Арбитражный суд Москвы назначил на 11 июля основные слушания по иску бизнесмена Олега Дерипаски к Марии Певчих*, экс-сотруднице ФБК** и соратнице Алексея... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T18:22

2023-06-01T18:22

2023-06-01T18:22

москва

россия

олег дерипаска

алексей навальный

фонд борьбы с коррупцией

youtube

юрий дудь

происшествия

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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы назначил на 11 июля основные слушания по иску бизнесмена Олега Дерипаски к Марии Певчих*, экс-сотруднице ФБК** и соратнице Алексея Навального, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Иск, в котором заявлены требования "о защите чести, достоинства и деловой репутации, взыскании астрента", поступил в суд 9 марта. В четверг прошло предварительное заседание. Как рассказал РИА Новости адвокат Алексей Мельников, представляющий в суде интересы Дерипаски, иск вызван высказываниями Певчих* в адрес бизнесмена, прозвучавшими в ее большом интервью Юрию Дудю* на YouTube. Она, в частности, заявила, что Дерипаска в числе других известных предпринимателей участвовал в так называемых залоговых аукционах 1990-х годов. "Поскольку в общественном мнении сложился консенсус, что залоговые аукционы – это была форма разворовывания государственной собственности, а Олег Владимирович Дерипаска в них никогда не участвовал, мы обратились в суд с этим иском", - сказал Мельников. Он уточнил, что в иске заявлены требования о признании распространенных сведений не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию истца и об опровержении этих сведений. По словам адвоката, "чтобы не отягощать Дудя записью сюжета-опровержения", истец просит разместить опровержение в газете "Коммерсант". Кроме того, заявлено требование о взыскании судебной неустойки на случай неисполнения решения суда – по 50 тысяч рублей за каждый день неисполнения.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220203/sud-1770798841.html

https://ria.ru/20230529/minyust-1874887143.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

москва, россия, олег дерипаска, алексей навальный, фонд борьбы с коррупцией, youtube, юрий дудь, происшествия