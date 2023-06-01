https://ria.ru/20230601/delo-1875476692.html
В Ростове-на-Дону суд отложил слушание дела группировки неонацистов
В Ростове-на-Дону суд отложил слушание дела группировки неонацистов - РИА Новости, 01.06.2023
В Ростове-на-Дону суд отложил слушание дела группировки неонацистов
Южный окружной военный суд отложил на 21 июня слушание дела в отношении неонацистской группы "SS Медведи" из-за того, что фигуранты не были доставлены в суд,... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T11:05
2023-06-01T11:05
2023-06-01T11:05
происшествия
украина
россия
ростовская область
ростов-на-дону
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_e9b0a4c938a7007f989845845688797b.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июн – РИА Новости. Южный окружной военный суд отложил на 21 июня слушание дела в отношении неонацистской группы "SS Медведи" из-за того, что фигуранты не были доставлены в суд, сообщил журналистам представитель пресс-службы суда. Первое судебное заседание по делу было назначено на четверг. "Судебное заседание отложено до 21 июня 14.00", - сказал представитель суда, уточнив, что подсудимых не доставили в суд. По делу проходят девять граждан Украины. По данным суда, подсудимые являются участниками диверсионной штурмовой группы "SS Медведи". Фигуранты обвиняются по статьям УК РФ об организации и участии в незаконном вооруженном формировании, насильственном захвате власти организованной группой, прохождении обучения в целях террористической деятельности.
https://ria.ru/20230419/kniga-1866212141.html
украина
россия
ростовская область
ростов-на-дону
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, украина, россия, ростовская область, ростов-на-дону
Происшествия, Украина, Россия, Ростовская область, Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону суд отложил слушание дела группировки неонацистов
В Ростове-на-Дону суд отложил слушание дела группировки украинских неонацистов
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июн – РИА Новости. Южный окружной военный суд отложил на 21 июня слушание дела в отношении неонацистской группы "SS Медведи" из-за того, что фигуранты не были доставлены в суд, сообщил журналистам представитель пресс-службы суда.
Первое судебное заседание по делу было назначено на четверг.
"Судебное заседание отложено до 21 июня 14.00", - сказал представитель суда, уточнив, что подсудимых не доставили в суд.
По делу проходят девять граждан Украины
. По данным суда, подсудимые являются участниками диверсионной штурмовой группы "SS Медведи".
Фигуранты обвиняются по статьям УК РФ
об организации и участии в незаконном вооруженном формировании, насильственном захвате власти организованной группой, прохождении обучения в целях террористической деятельности.
В России издадут книгу о преступлениях украинских неонацистов в ходе СВО