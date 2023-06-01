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В Ростове-на-Дону суд отложил слушание дела группировки неонацистов - РИА Новости, 01.06.2023
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11:05 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/delo-1875476692.html
В Ростове-на-Дону суд отложил слушание дела группировки неонацистов
В Ростове-на-Дону суд отложил слушание дела группировки неонацистов - РИА Новости, 01.06.2023
В Ростове-на-Дону суд отложил слушание дела группировки неонацистов
Южный окружной военный суд отложил на 21 июня слушание дела в отношении неонацистской группы "SS Медведи" из-за того, что фигуранты не были доставлены в суд,... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T11:05
2023-06-01T11:05
происшествия
украина
россия
ростовская область
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июн – РИА Новости. Южный окружной военный суд отложил на 21 июня слушание дела в отношении неонацистской группы "SS Медведи" из-за того, что фигуранты не были доставлены в суд, сообщил журналистам представитель пресс-службы суда. Первое судебное заседание по делу было назначено на четверг. "Судебное заседание отложено до 21 июня 14.00", - сказал представитель суда, уточнив, что подсудимых не доставили в суд. По делу проходят девять граждан Украины. По данным суда, подсудимые являются участниками диверсионной штурмовой группы "SS Медведи". Фигуранты обвиняются по статьям УК РФ об организации и участии в незаконном вооруженном формировании, насильственном захвате власти организованной группой, прохождении обучения в целях террористической деятельности.
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происшествия, украина, россия, ростовская область, ростов-на-дону
Происшествия, Украина, Россия, Ростовская область, Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону суд отложил слушание дела группировки неонацистов

В Ростове-на-Дону суд отложил слушание дела группировки украинских неонацистов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июн – РИА Новости. Южный окружной военный суд отложил на 21 июня слушание дела в отношении неонацистской группы "SS Медведи" из-за того, что фигуранты не были доставлены в суд, сообщил журналистам представитель пресс-службы суда.
Первое судебное заседание по делу было назначено на четверг.
"Судебное заседание отложено до 21 июня 14.00", - сказал представитель суда, уточнив, что подсудимых не доставили в суд.
По делу проходят девять граждан Украины. По данным суда, подсудимые являются участниками диверсионной штурмовой группы "SS Медведи".
Фигуранты обвиняются по статьям УК РФ об организации и участии в незаконном вооруженном формировании, насильственном захвате власти организованной группой, прохождении обучения в целях террористической деятельности.
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