https://ria.ru/20230601/dannye-1875639054.html

Главу ФБР хотят наказать за отказ открыть данные о возможной взятке Байдену

Главу ФБР хотят наказать за отказ открыть данные о возможной взятке Байдену - РИА Новости, 01.06.2023

Главу ФБР хотят наказать за отказ открыть данные о возможной взятке Байдену

Председатель комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер (республиканец от Кентукки) заявил в Twitter, что готовит законопроект о привлечении к... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T19:11

2023-06-01T19:11

2023-06-01T19:11

в мире

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Председатель комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер (республиканец от Кентукки) заявил в Twitter, что готовит законопроект о привлечении к ответственности директора ФБР Кристофера Рэя за отказ раскрыть данные о возможной причастности действующего американского президента Джо Байдена к взяточничеству. "Я разрабатываю законопроект, чтобы привлечь к ответственности директора ФБР Рэя за неуважение к конгрессу. Комитет проголосует по данному вопросу по следующей неделе, если ФБР продолжит игнорировать мой законный запрос", - написал Комер в Twitter. В своем заявлении законодатель также подчеркнул, что ФБР не занимает более высокое положение, чем конгресс, а потому не вправе игнорировать запросы со стороны его членов. "ФБР не выше конгресса. Я намерен отстаивать его надзорные полномочия", - указал Комер. В начале мая конгрессмены запросили у ФБР данные в связи с предполагаемой взяткой, которую Байден якобы получил от иностранца, когда занимал пост вице-президента. Соответствующие запросы были отправлены генпрокурору Меррику Гарланду и директору ФБР Кристоферу Рэю. По мнению законодателей, у бюро "есть ценная и поддающаяся проверке информация", которую оно "не раскрыло американскому народу". Авторы обращения настаивали, что эта информация, предположительно, включает точное описание того, как работала криминальная схема, а также ее цели. При этом подчеркивалось, что неясно, были ли предприняты какие-либо шаги для расследования данного вопроса. Во вторник конгрессмен Комер сообщил, что ФБР отказалось предоставить данные в ответ на запрос о предполагаемом случае взяточничества с участием Байдена. Накануне ФБР подтвердило наличие документов, запрошенных конгрессом. Как сообщил Комер, ведомство отказалось передать их в палату представителей и вместо этого предложило допустить законодателей к личному ознакомлению с ними в штаб-квартире его ведомства. В свою очередь, конгрессмен подчеркнул, что настаивает именно на передаче документов в палату, угрожая в противном случае выдвинуть обвинения против директора ФБР за неуважение к конгрессу.

https://ria.ru/20230531/emigratsiya-1875431967.html

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в мире, сша, кентукки, джо байден, фбр, кристофер рэй