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Власти Югры запретили запускать беспилотники на массовых мероприятиях
Власти Югры запретили запускать беспилотники на массовых мероприятиях - РИА Новости, 01.06.2023
Власти Югры запретили запускать беспилотники на массовых мероприятиях
Беспилотники запретили запускать во время массовых мероприятий в Ханты-Мансийском автономном округе, говорится в постановлении губернатора Югры Натальи... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T16:39
2023-06-01T16:39
2023-06-01T16:39
ханты-мансийский автономный округ
наталья комарова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июн – РИА Новости. Беспилотники запретили запускать во время массовых мероприятий в Ханты-Мансийском автономном округе, говорится в постановлении губернатора Югры Натальи Комаровой. "В целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности... постановляю запретить использование беспилотных воздушных судов, беспилотных авиационных систем в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в период проведения мероприятий с массовым участием граждан", – говорится в опубликованном на сайте регионального правительства документе, подписанном в четверг. Отмечается, что исключение составляет использование беспилотных воздушных судов, беспилотных авиационных систем органами власти и подведомственными им госучреждениями.
https://ria.ru/20230601/nomer-1875460893.html
ханты-мансийский автономный округ
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ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова
Ханты-Мансийский автономный округ, Наталья Комарова
Власти Югры запретили запускать беспилотники на массовых мероприятиях
Губернатор Югры Комарова запретила запускать беспилотники на массовых мероприятиях