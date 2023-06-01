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Власти Югры запретили запускать беспилотники на массовых мероприятиях - РИА Новости, 01.06.2023
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16:39 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/bpla-1875593715.html
Власти Югры запретили запускать беспилотники на массовых мероприятиях
Власти Югры запретили запускать беспилотники на массовых мероприятиях - РИА Новости, 01.06.2023
Власти Югры запретили запускать беспилотники на массовых мероприятиях
Беспилотники запретили запускать во время массовых мероприятий в Ханты-Мансийском автономном округе, говорится в постановлении губернатора Югры Натальи... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T16:39
2023-06-01T16:39
ханты-мансийский автономный округ
наталья комарова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июн – РИА Новости. Беспилотники запретили запускать во время массовых мероприятий в Ханты-Мансийском автономном округе, говорится в постановлении губернатора Югры Натальи Комаровой. "В целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности... постановляю запретить использование беспилотных воздушных судов, беспилотных авиационных систем в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в период проведения мероприятий с массовым участием граждан", – говорится в опубликованном на сайте регионального правительства документе, подписанном в четверг. Отмечается, что исключение составляет использование беспилотных воздушных судов, беспилотных авиационных систем органами власти и подведомственными им госучреждениями.
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ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова
Ханты-Мансийский автономный округ, Наталья Комарова
Власти Югры запретили запускать беспилотники на массовых мероприятиях

Губернатор Югры Комарова запретила запускать беспилотники на массовых мероприятиях

© РИА Новости / Павел ЛьвовДрон в небе
Дрон в небе - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Павел Львов
Дрон в небе. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июн – РИА Новости. Беспилотники запретили запускать во время массовых мероприятий в Ханты-Мансийском автономном округе, говорится в постановлении губернатора Югры Натальи Комаровой.
"В целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности... постановляю запретить использование беспилотных воздушных судов, беспилотных авиационных систем в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в период проведения мероприятий с массовым участием граждан", – говорится в опубликованном на сайте регионального правительства документе, подписанном в четверг.
Отмечается, что исключение составляет использование беспилотных воздушных судов, беспилотных авиационных систем органами власти и подведомственными им госучреждениями.
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