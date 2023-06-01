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На Украине усилят ответственность за нарушение работы бомбоубежищ - РИА Новости, 01.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:55 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/bomboubezhischa-1875635162.html
На Украине усилят ответственность за нарушение работы бомбоубежищ
На Украине усилят ответственность за нарушение работы бомбоубежищ - РИА Новости, 01.06.2023
На Украине усилят ответственность за нарушение работы бомбоубежищ
Кабинет министров Украины инициирует проверку бомбоубежищ на всей территории страны и предлагает усилить уголовную ответственность за нарушения их работы,... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T18:55
2023-06-01T18:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
денис шмыгаль
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Кабинет министров Украины инициирует проверку бомбоубежищ на всей территории страны и предлагает усилить уголовную ответственность за нарушения их работы, сообщил в четверг украинский премьер Денис Шмыгаль на заседании правительства. "На сегодняшнем заседании правительства принимаем протокольное решение о проверке работы всех укрытий в стране и, в частности, в Киеве. В любое время суток во время воздушной тревоги они должны быть доступны всем людям. Наработаем изменения в законодательство для усиления уголовной ответственности в отношении тех, кто своей халатностью подвергает детей и взрослых смертельной опасности", - заявил Шмыгаль в видео, опубликованном в его Telegram-канале. Он отметил, что наказание за нарушения будет суровым. Ранее в четверг в офисе генпрокурора Украины заявили, что прокуратура завела уголовное дело из-за закрытого во время воздушной тревоги бомбоубежища в Киеве, и проводит проверку. Городские власти поручили проверить доступность всех убежищ. По информации украинского издания "Страна", во время общения мэра Киева Кличко с журналистами на него начали кричать местные жители и жаловаться, что проблема с закрытыми бомбоубежищами существует уже давно. Ранее Минобороны России неоднократно заявляло, что силы РФ наносят высокоточные удары по военной инфраструктуре Украины, при этом украинские войска пытаются перехватить высокоточные ракеты зенитными средствами, размещенными в городах. Из-за отсутствия сопряжения расположенных в городских кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств обломки ракет украинских ЗРК падают на гражданскую инфраструктуру.
https://ria.ru/20230601/terror-1875630459.html
https://ria.ru/20230601/ukraina-1875630870.html
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в мире, украина, киев, денис шмыгаль
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Денис Шмыгаль
На Украине усилят ответственность за нарушение работы бомбоубежищ

Шмыгаль: на Украине усилят уголовную ответственность за нарушение работы бомбоубежищ

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Кабинет министров Украины инициирует проверку бомбоубежищ на всей территории страны и предлагает усилить уголовную ответственность за нарушения их работы, сообщил в четверг украинский премьер Денис Шмыгаль на заседании правительства.
"На сегодняшнем заседании правительства принимаем протокольное решение о проверке работы всех укрытий в стране и, в частности, в Киеве. В любое время суток во время воздушной тревоги они должны быть доступны всем людям. Наработаем изменения в законодательство для усиления уголовной ответственности в отношении тех, кто своей халатностью подвергает детей и взрослых смертельной опасности", - заявил Шмыгаль в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
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Он отметил, что наказание за нарушения будет суровым.
Ранее в четверг в офисе генпрокурора Украины заявили, что прокуратура завела уголовное дело из-за закрытого во время воздушной тревоги бомбоубежища в Киеве, и проводит проверку. Городские власти поручили проверить доступность всех убежищ. По информации украинского издания "Страна", во время общения мэра Киева Кличко с журналистами на него начали кричать местные жители и жаловаться, что проблема с закрытыми бомбоубежищами существует уже давно.
Ранее Минобороны России неоднократно заявляло, что силы РФ наносят высокоточные удары по военной инфраструктуре Украины, при этом украинские войска пытаются перехватить высокоточные ракеты зенитными средствами, размещенными в городах. Из-за отсутствия сопряжения расположенных в городских кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств обломки ракет украинских ЗРК падают на гражданскую инфраструктуру.
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