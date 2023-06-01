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Свыше 740 тысяч жителей Подмосковья выбрали объекты благоустройства - РИА Новости, 01.06.2023
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Новости Подмосковья
 
14:25 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/blagoustroystvo-1875536398.html
Свыше 740 тысяч жителей Подмосковья выбрали объекты благоустройства
Свыше 740 тысяч жителей Подмосковья выбрали объекты благоустройства - РИА Новости, 01.06.2023
Свыше 740 тысяч жителей Подмосковья выбрали объекты благоустройства
Рекордное количество жителей Московской области приняли участие в III Всероссийском голосовании за объекты благоустройства — более 740 тысяч человек, сообщает... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T14:25
2023-06-01T14:25
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Рекордное количество жителей Московской области приняли участие в III Всероссийском голосовании за объекты благоустройства — более 740 тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального министерства благоустройства.Всероссийское голосование завершилось 31 мая. Оно проводилось в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом России."Это самый высокий результат за все три года проведения голосования. На этот раз мы более чем в два раза превысили прошлогодние показатели. Хочу выразить благодарность всем нашим жителям, принявшим участие в голосовании, за их неравнодушие к развитию своего города. Также благодарю волонтеров, которые на протяжении этих полутора месяцев в ежедневном режиме выполняли большую работу по информированию о голосовании и оказанию помощи людям в технических вопросах", - цитирует пресс-служба министра благоустройства региона Михаила Хайкина.Участники голосования могли выбрать из 248 территорий в 56 городских округах. По результатам голосования в каждом округе будет выбрана одна территория, которую включат в план по благоустройству на 2024 год. Окончательные итоги кампании подведут на федеральном уровне после верификации всех поступивших на онлайн-платформу голосов – ориентировочно 5 июня."В подобных больших проектах важно, в первую очередь, чтобы люди знали — они могут лично участвовать, делать выбор. В данном случае жители сами решали, где и какие объекты будут благоустроены. И здесь наши верные помощники — Волонтеры Подмосковья. Для участия в этом проекте откликнулись более 2 тысяч добровольцев. Каждый из них предварительно прошел специальную подготовку на сайте Добро.РФ и платформе Волонтеров Подмосковья. С самого старта голосования и на протяжении всех этих 1,5 месяцев ребята работали на площадях, в парках, торговых центрах, вокзалах, общественных местах тех населенных пунктов, чьи проекты представлены в конкурсе. С помощью добровольцев проголосовали почти 200 тысяч наших жителей — это больше четверти от общего числа принимавших участие в опросе в Московской области", - сказала министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.Она поблагодарила волонтеров за их работу, неравнодушие, желание сделать Московскую область более красивой, комфортной и современной.
https://ria.ru/20230515/blagoustroystvo-1871870147.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Свыше 740 тысяч жителей Подмосковья выбрали объекты благоустройства

© РИА Новости / Министерство благоустройства Московской области Свыше 740 тысяч жителей Подмосковья выбрали объекты благоустройства
Свыше 740 тысяч жителей Подмосковья выбрали объекты благоустройства - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Министерство благоустройства Московской области
Свыше 740 тысяч жителей Подмосковья выбрали объекты благоустройства
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Рекордное количество жителей Московской области приняли участие в III Всероссийском голосовании за объекты благоустройства — более 740 тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального министерства благоустройства.
Всероссийское голосование завершилось 31 мая. Оно проводилось в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом России.
"Это самый высокий результат за все три года проведения голосования. На этот раз мы более чем в два раза превысили прошлогодние показатели. Хочу выразить благодарность всем нашим жителям, принявшим участие в голосовании, за их неравнодушие к развитию своего города. Также благодарю волонтеров, которые на протяжении этих полутора месяцев в ежедневном режиме выполняли большую работу по информированию о голосовании и оказанию помощи людям в технических вопросах", - цитирует пресс-служба министра благоустройства региона Михаила Хайкина.
Участники голосования могли выбрать из 248 территорий в 56 городских округах. По результатам голосования в каждом округе будет выбрана одна территория, которую включат в план по благоустройству на 2024 год. Окончательные итоги кампании подведут на федеральном уровне после верификации всех поступивших на онлайн-платформу голосов – ориентировочно 5 июня.
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Более 500 тысяч жителей Подмосковья выбрали объекты благоустройства
15 мая, 14:16
"В подобных больших проектах важно, в первую очередь, чтобы люди знали — они могут лично участвовать, делать выбор. В данном случае жители сами решали, где и какие объекты будут благоустроены. И здесь наши верные помощники — Волонтеры Подмосковья. Для участия в этом проекте откликнулись более 2 тысяч добровольцев. Каждый из них предварительно прошел специальную подготовку на сайте Добро.РФ и платформе Волонтеров Подмосковья. С самого старта голосования и на протяжении всех этих 1,5 месяцев ребята работали на площадях, в парках, торговых центрах, вокзалах, общественных местах тех населенных пунктов, чьи проекты представлены в конкурсе. С помощью добровольцев проголосовали почти 200 тысяч наших жителей — это больше четверти от общего числа принимавших участие в опросе в Московской области", - сказала министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.
Она поблагодарила волонтеров за их работу, неравнодушие, желание сделать Московскую область более красивой, комфортной и современной.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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