https://ria.ru/20230601/blagoustroystvo-1875536398.html

Свыше 740 тысяч жителей Подмосковья выбрали объекты благоустройства

Свыше 740 тысяч жителей Подмосковья выбрали объекты благоустройства - РИА Новости, 01.06.2023

Свыше 740 тысяч жителей Подмосковья выбрали объекты благоустройства

Рекордное количество жителей Московской области приняли участие в III Всероссийском голосовании за объекты благоустройства — более 740 тысяч человек, сообщает... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T14:25

2023-06-01T14:25

2023-06-01T14:25

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Рекордное количество жителей Московской области приняли участие в III Всероссийском голосовании за объекты благоустройства — более 740 тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального министерства благоустройства.Всероссийское голосование завершилось 31 мая. Оно проводилось в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом России."Это самый высокий результат за все три года проведения голосования. На этот раз мы более чем в два раза превысили прошлогодние показатели. Хочу выразить благодарность всем нашим жителям, принявшим участие в голосовании, за их неравнодушие к развитию своего города. Также благодарю волонтеров, которые на протяжении этих полутора месяцев в ежедневном режиме выполняли большую работу по информированию о голосовании и оказанию помощи людям в технических вопросах", - цитирует пресс-служба министра благоустройства региона Михаила Хайкина.Участники голосования могли выбрать из 248 территорий в 56 городских округах. По результатам голосования в каждом округе будет выбрана одна территория, которую включат в план по благоустройству на 2024 год. Окончательные итоги кампании подведут на федеральном уровне после верификации всех поступивших на онлайн-платформу голосов – ориентировочно 5 июня."В подобных больших проектах важно, в первую очередь, чтобы люди знали — они могут лично участвовать, делать выбор. В данном случае жители сами решали, где и какие объекты будут благоустроены. И здесь наши верные помощники — Волонтеры Подмосковья. Для участия в этом проекте откликнулись более 2 тысяч добровольцев. Каждый из них предварительно прошел специальную подготовку на сайте Добро.РФ и платформе Волонтеров Подмосковья. С самого старта голосования и на протяжении всех этих 1,5 месяцев ребята работали на площадях, в парках, торговых центрах, вокзалах, общественных местах тех населенных пунктов, чьи проекты представлены в конкурсе. С помощью добровольцев проголосовали почти 200 тысяч наших жителей — это больше четверти от общего числа принимавших участие в опросе в Московской области", - сказала министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.Она поблагодарила волонтеров за их работу, неравнодушие, желание сделать Московскую область более красивой, комфортной и современной.

https://ria.ru/20230515/blagoustroystvo-1871870147.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье)