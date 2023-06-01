https://ria.ru/20230601/bezopasnost-1875614112.html

НАТО обсуждает обеспечение безопасности Украины, заявил Столтенберг

НАТО обсуждает обеспечение безопасности Украины, заявил Столтенберг - РИА Новости, 01.06.2023

НАТО обсуждает обеспечение безопасности Украины, заявил Столтенберг

НАТО в настоящее время активно обсуждает обеспечение безопасности Украины на постконфликтый период, чтобы гарантировать, что конфликт не возобновится, сообщил... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T17:36

2023-06-01T17:36

2023-06-01T17:36

специальная военная операция на украине

в мире

украина

йенс столтенберг

нато

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БРЮССЕЛЬ, 1 июн – РИА Новости. НАТО в настоящее время активно обсуждает обеспечение безопасности Украины на постконфликтый период, чтобы гарантировать, что конфликт не возобновится, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам неформальной встречи глав МИД НАТО в Осло. Генсек подчеркнул, что поскольку встреча была неформальной, никаких решений по ее итогам не предусматривалось. "Это была неформальная встреча и мы не принимали никаких решений… Войны непредсказуемы, никто не может предсказать, как и когда она завершится. Но по окончании войны нам необходимо обеспечить определенные договоренности, которые гарантируют безопасность Украины в будущем, обеспечить, что это не является лишь передышкой в российских агрессивных действиях против Украины", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, должны ли быть предоставлены гарантии безопасности Киеву, и с какого момента они должны действовать. "Нам необходимо предоставить Украине долгосрочную военную поддержку, многолетние программы, как мы уже обсуждали, а также рассмотреть рамки для предоставления гарантий, чтобы президент (России Владимир) Путин вновь не смог атаковать Украину", - добавил Столтенберг. По его словам, "детали того, как это будет сделано, какие будут механизмы, еще предстоит определить, но идея в том, чтобы не позволить истории вновь повториться… Такая стоит задача, это мы обсуждаем". Он отметил, что "перед принятием таких решений необходимы консультации союзников". "У нас была общая беседа о том, как добиться взаимопонимания и продвинуться вперед. Во-первых, все согласны с тем, что двери НАТО открыты, и Украина станет членом… Также был сделан акцент на необходимость сконцентрироваться на срочных задачах, гарантировать предоставление необходимой военной поддержки Украине", - добавил генсек. Отвечая на вопрос о членстве Украины в НАТО и предоставлении ей "перспектив" такого процесса, он подчеркнул, что "самая важная вещь для НАТО и для Украины – обеспечить, чтобы Украина победила, и мы предоставляем беспрецедентный уровень поддержки. На встрече сегодня, на саммите в Вильнюсе в следующем месяце, я абсолютно уверен, что главным вопросом будет то, как продолжать и развивать конкретную военную поддержку Украины оборудованием, боеприпасами, запчастями, - всем необходимым, чтобы дать им возможность освободить больше территории". "Эта самое важное, это то, на чем мы концентрируемся каждый день. Украинцы просят больше, и мы мобилизуем больше поддержки", - указал Столтенберг. По его словам, долгосрочные реформы, переход на стандарты НАТО для Украины "это, может, и не экстренные задачи, но это важно, это посылает сигнал о долгосрочных обязательствах (НАТО перед Украиной)".

https://ria.ru/20230522/dogovor-1873474623.html

https://ria.ru/20230531/garantii-1875343320.html

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в мире, украина, йенс столтенберг, нато