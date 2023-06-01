https://ria.ru/20230601/belorussiya-1875479702.html

Запад готовит силовой сценарий смены власти в Белоруссии, заявил Лукашенко

Запад готовит силовой сценарий смены власти в Белоруссии, заявил Лукашенко - РИА Новости, 01.06.2023

Запад готовит силовой сценарий смены власти в Белоруссии, заявил Лукашенко

Запад готовит силовой сценарий смены власти в Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с главами спецслужб стран СНГ, слова... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T11:15

2023-06-01T11:15

2023-06-01T13:32

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 1 июн - РИА Новости. Запад готовит силовой сценарий смены власти в Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с главами спецслужб стран СНГ, слова которого приводит информагентство Белта.В четверг в Минске проходит 52-е заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников Содружества Независимых Государств (СОРБ). Основными темами заседания заявлены повышение эффективности сотрудничества и взаимодействия по линии борьбы с международным терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, противодействие контрабанде оружия и наркотиков, информационно-психологическому воздействию и распространению недостоверной информации, а также углубление научно-технического и информационного сотрудничества государств-участников СНГ."Что касается Беларуси, могу отметить, что в Польше, Литве и, к сожалению, в Украине ведется обучение членов незаконных вооруженных формирований, предпринимаются попытки создания спящих экстремистских ячеек непосредственно в стране. Недавние факты свидетельствуют об этом. То есть у нас готовят силовой сценарий смены власти. Мы это видим. Мы этого не допустим", - цитирует белорусского лидера информагентство Белта.Лукашенко напомнил о недавних совместных операциях с Россией, результатом которых стало изъятие взрывчатых веществ и, таким образом, предотвращение терактов в Белоруссии."Этот факт говорит о том, что в покое нас не оставят. Боевики готовятся в Украине. Они "обкатываются" на фронте. Некоторые погибают там из числа беглых белорусов. Готовятся отряды в Польше, Литве, Чехии для того, чтобы в нужный момент перебросить в Беларусь. И это уже не 2020 год, когда девчонки ходили в белых коротких юбчонках с цветочками на демонстрации. Люди уже готовы прийти сюда с оружием в руках. Поэтому нам приходится много внимания уделять защите наших рубежей", - отметил президент Белоруссии.

https://ria.ru/20230531/ukraina-1875328292.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, белоруссия, александр лукашенко