https://ria.ru/20230601/belgorod-1875462340.html

Пункт временного размещения в Белгороде принял первых жителей Шебекино

Пункт временного размещения в Белгороде принял первых жителей Шебекино - РИА Новости, 01.06.2023

Пункт временного размещения в Белгороде принял первых жителей Шебекино

Первый пункт временного размещения в Белгороде принял 134 жителя Шебекино, готовят еще два, сообщил в Telegram-канале в четверг мэр Белгорода Валентин Демидов. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T09:48

2023-06-01T09:48

2023-06-01T09:48

специальная военная операция на украине

белгород

шебекино

белгородская область

валентин демидов

вооруженные силы украины

общество

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БЕЛГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Первый пункт временного размещения в Белгороде принял 134 жителя Шебекино, готовят еще два, сообщил в Telegram-канале в четверг мэр Белгорода Валентин Демидов. "Крупнейший ПВР - в "Белгород-Арене". Емкость 1000 человек, если будет необходимо, можем принять здесь дополнительно еще 250 человек. Сейчас идет регистрация: 134 человека зарегистрировано, из них 34 ребенка", — сообщил Демидов.Мэр отметил, что из-за ухудшающейся обстановки в Шебекинском округе жителям будут давать возможность остановиться в Белгороде. В городе готовят к приему людей еще два пункта временного размещения. "Все, что было необходимо, сделали. ПВР поделен на несколько зон - для семей с детьми, для маломобильных людей, для всех категорий. Работает комната матери и ребенка. Дежурят психологи, медики. Будет организовано горячее питание", — добавил Демидов. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что администрации районов и городов Шебекинского округа начали заниматься вывозом людей, находящихся под постоянным и массированным обстрелом ВСУ.

https://ria.ru/20230601/nomer-1875460893.html

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белгородская область

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Ольга Фомченкова

белгород, шебекино, белгородская область, валентин демидов, вооруженные силы украины, общество