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Пункт временного размещения в Белгороде принял первых жителей Шебекино - РИА Новости, 01.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:48 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/belgorod-1875462340.html
Пункт временного размещения в Белгороде принял первых жителей Шебекино
Пункт временного размещения в Белгороде принял первых жителей Шебекино - РИА Новости, 01.06.2023
Пункт временного размещения в Белгороде принял первых жителей Шебекино
Первый пункт временного размещения в Белгороде принял 134 жителя Шебекино, готовят еще два, сообщил в Telegram-канале в четверг мэр Белгорода Валентин Демидов. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T09:48
2023-06-01T09:48
специальная военная операция на украине
белгород
шебекино
белгородская область
валентин демидов
вооруженные силы украины
общество
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БЕЛГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Первый пункт временного размещения в Белгороде принял 134 жителя Шебекино, готовят еще два, сообщил в Telegram-канале в четверг мэр Белгорода Валентин Демидов. &quot;Крупнейший ПВР - в &quot;Белгород-Арене&quot;. Емкость 1000 человек, если будет необходимо, можем принять здесь дополнительно еще 250 человек. Сейчас идет регистрация: 134 человека зарегистрировано, из них 34 ребенка&quot;, — сообщил Демидов.Мэр отметил, что из-за ухудшающейся обстановки в Шебекинском округе жителям будут давать возможность остановиться в Белгороде. В городе готовят к приему людей еще два пункта временного размещения. "Все, что было необходимо, сделали. ПВР поделен на несколько зон - для семей с детьми, для маломобильных людей, для всех категорий. Работает комната матери и ребенка. Дежурят психологи, медики. Будет организовано горячее питание", — добавил Демидов. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что администрации районов и городов Шебекинского округа начали заниматься вывозом людей, находящихся под постоянным и массированным обстрелом ВСУ.
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белгород, шебекино, белгородская область, валентин демидов, вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Шебекино, Белгородская область, Валентин Демидов, Вооруженные силы Украины, Общество
Пункт временного размещения в Белгороде принял первых жителей Шебекино

Мэр Демидов: первый пункт временного размещения в Белгороде принял 134 жителя Шебекино

© Фото : Настоящий Гладков / TelegramПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела Шебекино - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
Последствия обстрела Шебекино
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Первый пункт временного размещения в Белгороде принял 134 жителя Шебекино, готовят еще два, сообщил в Telegram-канале в четверг мэр Белгорода Валентин Демидов.
«

"Крупнейший ПВР - в "Белгород-Арене". Емкость 1000 человек, если будет необходимо, можем принять здесь дополнительно еще 250 человек. Сейчас идет регистрация: 134 человека зарегистрировано, из них 34 ребенка", — сообщил Демидов.

Мэр отметил, что из-за ухудшающейся обстановки в Шебекинском округе жителям будут давать возможность остановиться в Белгороде. В городе готовят к приему людей еще два пункта временного размещения.
«
"Все, что было необходимо, сделали. ПВР поделен на несколько зон - для семей с детьми, для маломобильных людей, для всех категорий. Работает комната матери и ребенка. Дежурят психологи, медики. Будет организовано горячее питание", — добавил Демидов.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что администрации районов и городов Шебекинского округа начали заниматься вывозом людей, находящихся под постоянным и массированным обстрелом ВСУ.
Последствия обстрела Шебекино - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородШебекиноБелгородская областьВалентин ДемидовВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
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