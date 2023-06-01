https://ria.ru/20230601/belgorod-1875462340.html
Пункт временного размещения в Белгороде принял первых жителей Шебекино
Пункт временного размещения в Белгороде принял первых жителей Шебекино - РИА Новости, 01.06.2023
Пункт временного размещения в Белгороде принял первых жителей Шебекино
Первый пункт временного размещения в Белгороде принял 134 жителя Шебекино, готовят еще два, сообщил в Telegram-канале в четверг мэр Белгорода Валентин Демидов. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T09:48
2023-06-01T09:48
2023-06-01T09:48
специальная военная операция на украине
белгород
шебекино
белгородская область
валентин демидов
вооруженные силы украины
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874563195_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_6561240d0349df1309214b868b57ad38.jpg
БЕЛГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Первый пункт временного размещения в Белгороде принял 134 жителя Шебекино, готовят еще два, сообщил в Telegram-канале в четверг мэр Белгорода Валентин Демидов. "Крупнейший ПВР - в "Белгород-Арене". Емкость 1000 человек, если будет необходимо, можем принять здесь дополнительно еще 250 человек. Сейчас идет регистрация: 134 человека зарегистрировано, из них 34 ребенка", — сообщил Демидов.Мэр отметил, что из-за ухудшающейся обстановки в Шебекинском округе жителям будут давать возможность остановиться в Белгороде. В городе готовят к приему людей еще два пункта временного размещения. "Все, что было необходимо, сделали. ПВР поделен на несколько зон - для семей с детьми, для маломобильных людей, для всех категорий. Работает комната матери и ребенка. Дежурят психологи, медики. Будет организовано горячее питание", — добавил Демидов. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что администрации районов и городов Шебекинского округа начали заниматься вывозом людей, находящихся под постоянным и массированным обстрелом ВСУ.
https://ria.ru/20230601/nomer-1875460893.html
белгород
шебекино
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874563195_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c359eaab93b3b5508e1fc4442b241ba8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, шебекино, белгородская область, валентин демидов, вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Шебекино, Белгородская область, Валентин Демидов, Вооруженные силы Украины, Общество
Пункт временного размещения в Белгороде принял первых жителей Шебекино
Мэр Демидов: первый пункт временного размещения в Белгороде принял 134 жителя Шебекино