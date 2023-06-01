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США безразлично относятся к преступлениям бандеровцев, заявил посол - РИА Новости, 01.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:06 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/banderovtsy-1875444180.html
США безразлично относятся к преступлениям бандеровцев, заявил посол
США безразлично относятся к преступлениям бандеровцев, заявил посол - РИА Новости, 01.06.2023
США безразлично относятся к преступлениям бандеровцев, заявил посол
Новый пакет военной помощи США Украине сразу после атаки беспилотников на Москву и Подмосковье демонстрирует безразличие к преступлениям бандеровцев, заявил... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T04:06
2023-06-01T04:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
анатолий антонов
сергей лавров
нато
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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Новый пакет военной помощи США Украине сразу после атаки беспилотников на Москву и Подмосковье демонстрирует безразличие к преступлениям бандеровцев, заявил посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов. "И это – сразу после череды террористических актов ставленников США в Москве и Московской области. Вместо того, чтобы призвать режим Зеленского к ответу, Вашингтон показательно демонстрирует безразличие к преступлениям бандеровцев", - сообщил дипломат, комментируя новый пакет военной помощи Украине. Антонов добавил, что считает новый пакет помощи на общую сумму 300 миллионов долларов, о котором США объявили в среду, "хорошей подпиткой прогнившему режиму в Киеве". По данным Минобороны РФ, во вторник утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, украина, россия, сша, анатолий антонов, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Анатолий Антонов, Сергей Лавров, НАТО
США безразлично относятся к преступлениям бандеровцев, заявил посол

Посол Антонов: новый пакет оружия США Киеву показывает безразличие к его преступлениям

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Новый пакет военной помощи США Украине сразу после атаки беспилотников на Москву и Подмосковье демонстрирует безразличие к преступлениям бандеровцев, заявил посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«
"И это – сразу после череды террористических актов ставленников США в Москве и Московской области. Вместо того, чтобы призвать режим Зеленского к ответу, Вашингтон показательно демонстрирует безразличие к преступлениям бандеровцев", - сообщил дипломат, комментируя новый пакет военной помощи Украине.
Антонов добавил, что считает новый пакет помощи на общую сумму 300 миллионов долларов, о котором США объявили в среду, "хорошей подпиткой прогнившему режиму в Киеве".
По данным Минобороны РФ, во вторник утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
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03:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШААнатолий АнтоновСергей ЛавровНАТО
 
 
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