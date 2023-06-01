https://ria.ru/20230601/banderovtsy-1875444180.html

США безразлично относятся к преступлениям бандеровцев, заявил посол

США безразлично относятся к преступлениям бандеровцев, заявил посол - РИА Новости, 01.06.2023

США безразлично относятся к преступлениям бандеровцев, заявил посол

Новый пакет военной помощи США Украине сразу после атаки беспилотников на Москву и Подмосковье демонстрирует безразличие к преступлениям бандеровцев, заявил... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T04:06

2023-06-01T04:06

2023-06-01T04:06

специальная военная операция на украине

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сергей лавров

нато

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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Новый пакет военной помощи США Украине сразу после атаки беспилотников на Москву и Подмосковье демонстрирует безразличие к преступлениям бандеровцев, заявил посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов. "И это – сразу после череды террористических актов ставленников США в Москве и Московской области. Вместо того, чтобы призвать режим Зеленского к ответу, Вашингтон показательно демонстрирует безразличие к преступлениям бандеровцев", - сообщил дипломат, комментируя новый пакет военной помощи Украине. Антонов добавил, что считает новый пакет помощи на общую сумму 300 миллионов долларов, о котором США объявили в среду, "хорошей подпиткой прогнившему режиму в Киеве". По данным Минобороны РФ, во вторник утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230601/zayavleniya-1875443707.html

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в мире, украина, россия, сша, анатолий антонов, сергей лавров, нато