https://ria.ru/20230601/avtopilot-1875586671.html
Эксперт ответил на вопрос, опасен ли отказ автопилота в самолете
Эксперт ответил на вопрос, опасен ли отказ автопилота в самолете - РИА Новости, 01.06.2023
Эксперт ответил на вопрос, опасен ли отказ автопилота в самолете
Отказ автопилота в самолете не несет значительных рисков, так как пилоты могут посадить судно своими силами, заявил РИА Новости главный редактор информационного РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T16:22
2023-06-01T16:22
2023-06-01T16:22
шереметьево (аэропорт)
россия
авиация
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Отказ автопилота в самолете не несет значительных рисков, так как пилоты могут посадить судно своими силами, заявил РИА Новости главный редактор информационного портала Avia.ru Роман Гусаров. Представитель авиакомпании "Россия" ранее сообщил РИА Новости, что во время выполнения рейса Ульяновск-Москва командир судна сообщил об отказе автопилота. Летным экипажем SSJ было принято решение следовать в аэропорт назначения - "Шереметьево". Согласно регламенту аэропорта, была объявлена тревога, соответствующая посадке самолета с неисправностью. Лайнер сел в штатном режиме. Отвечая на вопрос, насколько опасен отказ автопилота, Гусаров сказал: "Вообще не опасно. Пилот-то для чего, даже два? Для таких случаев и нужны пилоты. Отключился автопилот - взял управление на себя и посадил спокойно самолет". Эксперт добавил, что отказ автопилота может быть небезопасен при сильной непогоде, нулевой видимости - в таком случае пилот может принять решение уйти на запасной аэродром.
https://ria.ru/20210921/tesla-1751190102.html
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шереметьево (аэропорт), россия, авиация
Шереметьево (аэропорт), Россия, Авиация
Эксперт ответил на вопрос, опасен ли отказ автопилота в самолете
Эксперт Гусаров: Отказ автопилота в самолете не опасен, пилоты могут посадить судно сами
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Отказ автопилота в самолете не несет значительных рисков, так как пилоты могут посадить судно своими силами, заявил РИА Новости главный редактор информационного портала Avia.ru Роман Гусаров.
Представитель авиакомпании "Россия" ранее сообщил РИА Новости, что во время выполнения рейса Ульяновск-Москва командир судна сообщил об отказе автопилота. Летным экипажем SSJ было принято решение следовать в аэропорт назначения - "Шереметьево
". Согласно регламенту аэропорта, была объявлена тревога, соответствующая посадке самолета с неисправностью. Лайнер сел в штатном режиме.
Отвечая на вопрос, насколько опасен отказ автопилота, Гусаров сказал: "Вообще не опасно. Пилот-то для чего, даже два? Для таких случаев и нужны пилоты. Отключился автопилот - взял управление на себя и посадил спокойно самолет".
Эксперт добавил, что отказ автопилота может быть небезопасен при сильной непогоде, нулевой видимости - в таком случае пилот может принять решение уйти на запасной аэродром.
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