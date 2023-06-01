https://ria.ru/20230601/avtomobil-razvedchik-1875486234.html
"Ростех" показал автомобиль-разведчик для зон ЧС
"Ростех" показал автомобиль-разведчик для зон ЧС - РИА Новости, 01.06.2023
"Ростех" показал автомобиль-разведчик для зон ЧС
Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") впервые представил новый автомобиль экстренного реагирования для разведки в зоне чрезвычайных ситуаций, сообщили в... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T11:33
2023-06-01T11:33
2023-06-01T11:33
безопасность
российская электроника
ростех
технологии
россия
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") впервые представил новый автомобиль экстренного реагирования для разведки в зоне чрезвычайных ситуаций, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе "Росэлектроники". Презентация сделана на выставке "Комплексная безопасность 2023", которая проходит с 31 мая по 3 июня в подмосковном парке "Патриот". "Наша новая разработка относится к классу легких аварийно-спасательных автомобилей, при этом обладает высокой проходимостью, что дает возможность разведывательным подразделениям МЧС проводить рекогносцировку непосредственно в зоне чрезвычайной ситуации. Благодаря наличию различных средств связи, комплекс позволяет координировать развертывание полевого штаба для оперативного командования при устранении ЧС", – приводят в холдинге слова гендиректора Рязанского радиозавода, где создали машину, Александра Крутова. Как уточнили в пресс-службе, новый комплекс экстренного реагирования выполнен на шасси внедорожника УАЗ "Профи" с расширенными габаритами. В салоне машины размещены рабочие места для двух членов оперативной группы, аппаратура связи, в том числе радиостанции стандарта DMR разработки концерна "Созвездие" (также входит в "Росэлектронику"), устройства для подключения к интернету с криптографической защитой, система видеоконференцсвязи и автономная система жизнеобеспечения.
https://ria.ru/20230516/broneavtomobil-1872035507.html
https://ria.ru/20230404/bumerang-1862793083.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, российская электроника, ростех, технологии, россия
Безопасность, Российская электроника, Ростех, Технологии, Россия
"Ростех" показал автомобиль-разведчик для зон ЧС
"Росэлектроника" показала автомобиль экстренного реагирования для разведки в зоне ЧС