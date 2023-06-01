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"Ростех" показал автомобиль-разведчик для зон ЧС - РИА Новости, 01.06.2023
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11:33 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/avtomobil-razvedchik-1875486234.html
"Ростех" показал автомобиль-разведчик для зон ЧС
"Ростех" показал автомобиль-разведчик для зон ЧС - РИА Новости, 01.06.2023
"Ростех" показал автомобиль-разведчик для зон ЧС
Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") впервые представил новый автомобиль экстренного реагирования для разведки в зоне чрезвычайных ситуаций, сообщили в... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T11:33
2023-06-01T11:33
безопасность
российская электроника
ростех
технологии
россия
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") впервые представил новый автомобиль экстренного реагирования для разведки в зоне чрезвычайных ситуаций, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе "Росэлектроники". Презентация сделана на выставке "Комплексная безопасность 2023", которая проходит с 31 мая по 3 июня в подмосковном парке "Патриот". "Наша новая разработка относится к классу легких аварийно-спасательных автомобилей, при этом обладает высокой проходимостью, что дает возможность разведывательным подразделениям МЧС проводить рекогносцировку непосредственно в зоне чрезвычайной ситуации. Благодаря наличию различных средств связи, комплекс позволяет координировать развертывание полевого штаба для оперативного командования при устранении ЧС", – приводят в холдинге слова гендиректора Рязанского радиозавода, где создали машину, Александра Крутова. Как уточнили в пресс-службе, новый комплекс экстренного реагирования выполнен на шасси внедорожника УАЗ "Профи" с расширенными габаритами. В салоне машины размещены рабочие места для двух членов оперативной группы, аппаратура связи, в том числе радиостанции стандарта DMR разработки концерна "Созвездие" (также входит в "Росэлектронику"), устройства для подключения к интернету с криптографической защитой, система видеоконференцсвязи и автономная система жизнеобеспечения.
https://ria.ru/20230516/broneavtomobil-1872035507.html
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безопасность, российская электроника, ростех, технологии, россия
Безопасность, Российская электроника, Ростех, Технологии, Россия
"Ростех" показал автомобиль-разведчик для зон ЧС

"Росэлектроника" показала автомобиль экстренного реагирования для разведки в зоне ЧС

© Фото : Холдинг "Росэлектроника"Автомобиль экстренного реагирования для МЧС России
Автомобиль экстренного реагирования для МЧС России - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© Фото : Холдинг "Росэлектроника"
Автомобиль экстренного реагирования для МЧС России
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") впервые представил новый автомобиль экстренного реагирования для разведки в зоне чрезвычайных ситуаций, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе "Росэлектроники".
Презентация сделана на выставке "Комплексная безопасность 2023", которая проходит с 31 мая по 3 июня в подмосковном парке "Патриот".
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"Наша новая разработка относится к классу легких аварийно-спасательных автомобилей, при этом обладает высокой проходимостью, что дает возможность разведывательным подразделениям МЧС проводить рекогносцировку непосредственно в зоне чрезвычайной ситуации. Благодаря наличию различных средств связи, комплекс позволяет координировать развертывание полевого штаба для оперативного командования при устранении ЧС", – приводят в холдинге слова гендиректора Рязанского радиозавода, где создали машину, Александра Крутова.
Как уточнили в пресс-службе, новый комплекс экстренного реагирования выполнен на шасси внедорожника УАЗ "Профи" с расширенными габаритами.
В салоне машины размещены рабочие места для двух членов оперативной группы, аппаратура связи, в том числе радиостанции стандарта DMR разработки концерна "Созвездие" (также входит в "Росэлектронику"), устройства для подключения к интернету с криптографической защитой, система видеоконференцсвязи и автономная система жизнеобеспечения.
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