https://ria.ru/20230601/avtomobil-razvedchik-1875486234.html

"Ростех" показал автомобиль-разведчик для зон ЧС

"Ростех" показал автомобиль-разведчик для зон ЧС - РИА Новости, 01.06.2023

"Ростех" показал автомобиль-разведчик для зон ЧС

Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") впервые представил новый автомобиль экстренного реагирования для разведки в зоне чрезвычайных ситуаций, сообщили в... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T11:33

2023-06-01T11:33

2023-06-01T11:33

безопасность

российская электроника

ростех

технологии

россия

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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") впервые представил новый автомобиль экстренного реагирования для разведки в зоне чрезвычайных ситуаций, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе "Росэлектроники". Презентация сделана на выставке "Комплексная безопасность 2023", которая проходит с 31 мая по 3 июня в подмосковном парке "Патриот". "Наша новая разработка относится к классу легких аварийно-спасательных автомобилей, при этом обладает высокой проходимостью, что дает возможность разведывательным подразделениям МЧС проводить рекогносцировку непосредственно в зоне чрезвычайной ситуации. Благодаря наличию различных средств связи, комплекс позволяет координировать развертывание полевого штаба для оперативного командования при устранении ЧС", – приводят в холдинге слова гендиректора Рязанского радиозавода, где создали машину, Александра Крутова. Как уточнили в пресс-службе, новый комплекс экстренного реагирования выполнен на шасси внедорожника УАЗ "Профи" с расширенными габаритами. В салоне машины размещены рабочие места для двух членов оперативной группы, аппаратура связи, в том числе радиостанции стандарта DMR разработки концерна "Созвездие" (также входит в "Росэлектронику"), устройства для подключения к интернету с криптографической защитой, система видеоконференцсвязи и автономная система жизнеобеспечения.

https://ria.ru/20230516/broneavtomobil-1872035507.html

https://ria.ru/20230404/bumerang-1862793083.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

безопасность, российская электроника, ростех, технологии, россия