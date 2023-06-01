https://ria.ru/20230601/aviatsiya-1875434043.html

Военно-транспортная авиация ВКС России пополнится новым авиаполком

Военно-транспортная авиация ВКС России пополнится новым авиаполком - РИА Новости, 01.06.2023

Военно-транспортная авиация ВКС России пополнится новым авиаполком

Командование военно-транспортной авиации (ВТА) ВКС России в летний период обучения 2023 года сформирует новый военно-транспортный авиаполк, сообщили в четверг в РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T00:22

2023-06-01T00:22

2023-06-01T00:22

безопасность

россия

владимир бенедиктов

воздушно-космические силы россии

ил-76мд-90а

ан-124

ан-22

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103525/88/1035258812_0:151:3312:2014_1920x0_80_0_0_e327121b5c4a2502e8a60748a492cad1.jpg

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Командование военно-транспортной авиации (ВТА) ВКС России в летний период обучения 2023 года сформирует новый военно-транспортный авиаполк, сообщили в четверг в Минобороны России в день образования ВТА. "В летнем периоде обучения командованию ВТА предстоит сформировать новый военно-транспортный авиационный полк, ввести в строй молодых летчиков-выпускников 2023 года, подготовить молодых командиров кораблей, а также продолжать освоение новой модернизированной авиационной техники, обеспечить высокий уровень подготовки личного состава и исправности авиационной техники", - сообщили в ведомстве.В первом полугодии с экипажами ВТА проведены 11 летно-тактических учений, сборы с молодым летным составом на самолетах Ил-76МД по совершенствованию навыков полетов, а также маршрутно-трассовая подготовка. "Успешно выполнена подготовка первого потока курсантов-летчиков Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков в количестве более 50 человек", - добавили в ведомстве. Ежедневно летчики ВТА обеспечивают группировки войск в специальной военной операции. Среди других важных задач, выполненных ВТА в последнее время, - доставка грузов парашютным и посадочным способом для обеспечения жизнедеятельности арктической полярной станции Барнео, эвакуация более 200 человек из Судана, участие в ликвидации природных пожаров в России. Выполнять важные задачи ВТА позволяют стоящие на вооружении летчиков-транспортников стратегические (дальние тяжелые) военно-транспортные самолеты Ан-124 "Руслан" и Ан-22 "Антей", оперативно-стратегические (тяжелые транспортники) Ил-76МД и другие - всего 12 типов воздушных судов. Военно-транспортная авиация ВКС РФ отмечает 1 июня 92-ю годовщину со дня образования. Торжественные мероприятия с выносом боевых знамен частей и построением личного состава пройдут в соединениях, авиаполках и эскадрильях. Кроме того, военнослужащим зачитают праздничный приказ командующего ВТА генерал-лейтенанта Владимира Бенедиктова, а наиболее отличившимся в службе вручат подарки и грамоты, объявят благодарности. Военно-транспортная авиация предназначена для десантирования воздушных десантов, перевозки по воздуху войск и материальных средств, обеспечения перегруппировки (маневра) войск, эвакуации раненых и больных и выполнения других специальных задач.

https://ria.ru/20230530/vks-1875057973.html

https://ria.ru/20230516/vks-1872119411.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, владимир бенедиктов, воздушно-космические силы россии, ил-76мд-90а, ан-124, ан-22