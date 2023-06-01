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Военно-транспортная авиация ВКС России пополнится новым авиаполком - РИА Новости, 01.06.2023
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00:22 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/aviatsiya-1875434043.html
Военно-транспортная авиация ВКС России пополнится новым авиаполком
Военно-транспортная авиация ВКС России пополнится новым авиаполком - РИА Новости, 01.06.2023
Военно-транспортная авиация ВКС России пополнится новым авиаполком
Командование военно-транспортной авиации (ВТА) ВКС России в летний период обучения 2023 года сформирует новый военно-транспортный авиаполк, сообщили в четверг в РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T00:22
2023-06-01T00:22
безопасность
россия
владимир бенедиктов
воздушно-космические силы россии
ил-76мд-90а
ан-124
ан-22
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Командование военно-транспортной авиации (ВТА) ВКС России в летний период обучения 2023 года сформирует новый военно-транспортный авиаполк, сообщили в четверг в Минобороны России в день образования ВТА. "В летнем периоде обучения командованию ВТА предстоит сформировать новый военно-транспортный авиационный полк, ввести в строй молодых летчиков-выпускников 2023 года, подготовить молодых командиров кораблей, а также продолжать освоение новой модернизированной авиационной техники, обеспечить высокий уровень подготовки личного состава и исправности авиационной техники", - сообщили в ведомстве.В первом полугодии с экипажами ВТА проведены 11 летно-тактических учений, сборы с молодым летным составом на самолетах Ил-76МД по совершенствованию навыков полетов, а также маршрутно-трассовая подготовка. "Успешно выполнена подготовка первого потока курсантов-летчиков Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков в количестве более 50 человек", - добавили в ведомстве. Ежедневно летчики ВТА обеспечивают группировки войск в специальной военной операции. Среди других важных задач, выполненных ВТА в последнее время, - доставка грузов парашютным и посадочным способом для обеспечения жизнедеятельности арктической полярной станции Барнео, эвакуация более 200 человек из Судана, участие в ликвидации природных пожаров в России. Выполнять важные задачи ВТА позволяют стоящие на вооружении летчиков-транспортников стратегические (дальние тяжелые) военно-транспортные самолеты Ан-124 "Руслан" и Ан-22 "Антей", оперативно-стратегические (тяжелые транспортники) Ил-76МД и другие - всего 12 типов воздушных судов. Военно-транспортная авиация ВКС РФ отмечает 1 июня 92-ю годовщину со дня образования. Торжественные мероприятия с выносом боевых знамен частей и построением личного состава пройдут в соединениях, авиаполках и эскадрильях. Кроме того, военнослужащим зачитают праздничный приказ командующего ВТА генерал-лейтенанта Владимира Бенедиктова, а наиболее отличившимся в службе вручат подарки и грамоты, объявят благодарности. Военно-транспортная авиация предназначена для десантирования воздушных десантов, перевозки по воздуху войск и материальных средств, обеспечения перегруппировки (маневра) войск, эвакуации раненых и больных и выполнения других специальных задач.
https://ria.ru/20230530/vks-1875057973.html
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безопасность, россия, владимир бенедиктов, воздушно-космические силы россии, ил-76мд-90а, ан-124, ан-22
Безопасность, Россия, Владимир Бенедиктов, Воздушно-космические силы России, Ил-76МД-90А, Ан-124, Ан-22
Военно-транспортная авиация ВКС России пополнится новым авиаполком

Минобороны: военно-транспортная авиация ВКС России пополнится новым авиаполком

© РИА Новости / Юрий Лашов | Перейти в медиабанкСамолеты Су-27 СМ
Самолеты Су-27 СМ - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Юрий Лашов
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Командование военно-транспортной авиации (ВТА) ВКС России в летний период обучения 2023 года сформирует новый военно-транспортный авиаполк, сообщили в четверг в Минобороны России в день образования ВТА.
«
"В летнем периоде обучения командованию ВТА предстоит сформировать новый военно-транспортный авиационный полк, ввести в строй молодых летчиков-выпускников 2023 года, подготовить молодых командиров кораблей, а также продолжать освоение новой модернизированной авиационной техники, обеспечить высокий уровень подготовки личного состава и исправности авиационной техники", - сообщили в ведомстве.
В первом полугодии с экипажами ВТА проведены 11 летно-тактических учений, сборы с молодым летным составом на самолетах Ил-76МД по совершенствованию навыков полетов, а также маршрутно-трассовая подготовка.
"Успешно выполнена подготовка первого потока курсантов-летчиков Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков в количестве более 50 человек", - добавили в ведомстве.
Ежедневно летчики ВТА обеспечивают группировки войск в специальной военной операции.
Среди других важных задач, выполненных ВТА в последнее время, - доставка грузов парашютным и посадочным способом для обеспечения жизнедеятельности арктической полярной станции Барнео, эвакуация более 200 человек из Судана, участие в ликвидации природных пожаров в России.
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Выполнять важные задачи ВТА позволяют стоящие на вооружении летчиков-транспортников стратегические (дальние тяжелые) военно-транспортные самолеты Ан-124 "Руслан" и Ан-22 "Антей", оперативно-стратегические (тяжелые транспортники) Ил-76МД и другие - всего 12 типов воздушных судов.
Военно-транспортная авиация ВКС РФ отмечает 1 июня 92-ю годовщину со дня образования. Торжественные мероприятия с выносом боевых знамен частей и построением личного состава пройдут в соединениях, авиаполках и эскадрильях. Кроме того, военнослужащим зачитают праздничный приказ командующего ВТА генерал-лейтенанта Владимира Бенедиктова, а наиболее отличившимся в службе вручат подарки и грамоты, объявят благодарности.
Военно-транспортная авиация предназначена для десантирования воздушных десантов, перевозки по воздуху войск и материальных средств, обеспечения перегруппировки (маневра) войск, эвакуации раненых и больных и выполнения других специальных задач.
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БезопасностьРоссияВладимир БенедиктовВоздушно-космические силы РоссииИл-76МД-90ААн-124Ан-22
 
 
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