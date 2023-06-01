https://ria.ru/20230601/asfalt-1875457614.html

Асфальт на улице Петровка заменят по технологии укладки "единым ковром"

Асфальт на улице Петровка заменят по технологии укладки "единым ковром" - РИА Новости, 01.06.2023

Асфальт на улице Петровка заменят по технологии укладки "единым ковром"

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы полностью заменят асфальт на улице Петровка по технологии укладки "единым ковром", сообщил журналистам заммэра РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T09:13

2023-06-01T09:13

2023-06-01T09:13

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы полностью заменят асфальт на улице Петровка по технологии укладки "единым ковром", сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на сайте.Заммэра пояснил, что рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в столице проводятся масштабные работы по ремонту дорожного полотна. В период с 1 по 4 июня специалисты заменят асфальт на всем протяжении улицы Петровка, в общей сложности обновят порядка 15 тысячи квадратных метров покрытия, будет задействовано свыше 120 сотрудников и более 60 единиц специализированной техники. "Дорожно-ремонтные работы проведут с применением бесшовной технологии. При таком способе укладка асфальтобетонного покрытия ведется "единым ковром" одновременно на всей ширине проезжей части, что позволяет существенно сократить время проведения работ и увеличить срок службы дорожного полотна", - рассказал Бирюков. По словам заммэра, эта технология требует полного перекрытия дорожного движения, поэтому с 1 по 4 июня участки улицы Петровка в ночное время будут поэтапно закрываться для машин. Проехать смогут только местные жители, спецтранспорт, автомобили экстренных служб. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что после окончания работ по замене асфальта специалисты нанесут разметку: линии рядности, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы и другие элементы.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Как производят асфальт в Москве В Москве стартовал текущий ремонт дорог. Всего планируется заменить более 23 млн квадратных метров дорожных покрытий. Будут использоваться асфальтобетонные смеси, производимые на 10 городских заводах. Суммарно за сезон они выпускают свыше 2 млн тонн смеси. Как устроены асфальтобетонные заводы – смотрите в нашем ролике. 2023-06-01T09:13 true PT3M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, видео