https://ria.ru/20230601/artilleriya-1875515015.html

Источник: российские артиллеристы уничтожили две гаубицы ВСУ под Херсоном

Источник: российские артиллеристы уничтожили две гаубицы ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 01.06.2023

Источник: российские артиллеристы уничтожили две гаубицы ВСУ под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном гаубицу Д-30 и самоходную гаубицу "Гвоздика", из которых украинские военные обстреливали города и сёла на... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T13:11

2023-06-01T13:11

2023-06-01T13:11

специальная военная операция на украине

днепр (город)

херсон

новая каховка

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 1 июн – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном гаубицу Д-30 и самоходную гаубицу "Гвоздика", из которых украинские военные обстреливали города и сёла на левобережье Днепра, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Тягинка уничтожена САУ 2С1 "Гвоздика" с экипажем в количестве 5 человек и боекомплектом", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, "вчера в районе населенного пункта Новоалександровка уничтожена 122-миллиметровая гаубица Д-30 с боекомплектом", ВСУ потеряли 7 человек: пять погибших, двое раненых. Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и сёл левобережья Днепра, выпуская до 100 снарядов в сутки. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка и окрестным сёлам прилетело около 30 снарядов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепр (город)

херсон

новая каховка

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днепр (город), херсон, новая каховка, вооруженные силы украины