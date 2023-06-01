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Источник: российские артиллеристы уничтожили две гаубицы ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 01.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:11 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/artilleriya-1875515015.html
Источник: российские артиллеристы уничтожили две гаубицы ВСУ под Херсоном
Источник: российские артиллеристы уничтожили две гаубицы ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 01.06.2023
Источник: российские артиллеристы уничтожили две гаубицы ВСУ под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном гаубицу Д-30 и самоходную гаубицу "Гвоздика", из которых украинские военные обстреливали города и сёла на... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T13:11
2023-06-01T13:11
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсон
новая каховка
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 1 июн – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном гаубицу Д-30 и самоходную гаубицу "Гвоздика", из которых украинские военные обстреливали города и сёла на левобережье Днепра, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Тягинка уничтожена САУ 2С1 "Гвоздика" с экипажем в количестве 5 человек и боекомплектом", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, "вчера в районе населенного пункта Новоалександровка уничтожена 122-миллиметровая гаубица Д-30 с боекомплектом", ВСУ потеряли 7 человек: пять погибших, двое раненых. Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и сёл левобережья Днепра, выпуская до 100 снарядов в сутки. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка и окрестным сёлам прилетело около 30 снарядов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепр (город)
херсон
новая каховка
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днепр (город), херсон, новая каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсон, Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
Источник: российские артиллеристы уничтожили две гаубицы ВСУ под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкАртиллерист ВС России
Артиллерист ВС России - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Артиллерист ВС России. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 1 июн – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном гаубицу Д-30 и самоходную гаубицу "Гвоздика", из которых украинские военные обстреливали города и сёла на левобережье Днепра, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Тягинка уничтожена САУ 2С1 "Гвоздика" с экипажем в количестве 5 человек и боекомплектом", - сказал собеседник агентства.
Также, по его словам, "вчера в районе населенного пункта Новоалександровка уничтожена 122-миллиметровая гаубица Д-30 с боекомплектом", ВСУ потеряли 7 человек: пять погибших, двое раненых.
Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и сёл левобережья Днепра, выпуская до 100 снарядов в сутки. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка и окрестным сёлам прилетело около 30 снарядов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)ХерсонНовая КаховкаВооруженные силы Украины
 
 
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