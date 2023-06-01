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Сырский заявил о приостановке продвижения по флангам у Артемовска - РИА Новости, 01.06.2023
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14:15 01.06.2023 (обновлено: 23:44 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/artemovsk-1875532343.html
Сырский заявил о приостановке продвижения по флангам у Артемовска
Сырский заявил о приостановке продвижения по флангам у Артемовска - РИА Новости, 01.06.2023
Сырский заявил о приостановке продвижения по флангам у Артемовска
ВСУ приостановили продвижение на флангах у Артемовска в последние дни, заявил командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский в... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T14:15
2023-06-01T23:44
в мире
артемовск
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. ВСУ приостановили продвижение на флангах у Артемовска в последние дни, заявил командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский в интервью изданию "Украинская правда".Ранее в четверг врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские вооруженные силы купируют продолжающиеся попытки ВСУ контратаковать Артемовск по флангам."В течение нескольких прошедших дней продвижение на флангах было приостановлено, поскольку там выполнялись другие важные задачи. Командованием нашей группировки принимаются соответствующие меры, направленные на восстановление боеспособности наших частей", — сказал Сырский.Он отметил, что сейчас в районе Артемовска "наблюдается временное затишье".
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в мире, артемовск, вооруженные силы украины
В мире, Артемовск, Вооруженные силы Украины
Сырский заявил о приостановке продвижения по флангам у Артемовска

Генерал Сырский признал приостановку движения ВСУ на флангах на Артемовском направлении

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты на танке под Артемовском
Украинские солдаты на танке под Артемовском - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты на танке под Артемовском. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. ВСУ приостановили продвижение на флангах у Артемовска в последние дни, заявил командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский в интервью изданию "Украинская правда".
Ранее в четверг врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские вооруженные силы купируют продолжающиеся попытки ВСУ контратаковать Артемовск по флангам.
"В течение нескольких прошедших дней продвижение на флангах было приостановлено, поскольку там выполнялись другие важные задачи. Командованием нашей группировки принимаются соответствующие меры, направленные на восстановление боеспособности наших частей", — сказал Сырский.
Он отметил, что сейчас в районе Артемовска "наблюдается временное затишье".
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В миреАртемовскВооруженные силы Украины
 
 
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