https://ria.ru/20230601/artemovsk-1875532343.html
Сырский заявил о приостановке продвижения по флангам у Артемовска
Сырский заявил о приостановке продвижения по флангам у Артемовска - РИА Новости, 01.06.2023
Сырский заявил о приостановке продвижения по флангам у Артемовска
ВСУ приостановили продвижение на флангах у Артемовска в последние дни, заявил командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский в... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T14:15
2023-06-01T14:15
2023-06-01T23:44
в мире
артемовск
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874328522_0:76:3115:1828_1920x0_80_0_0_6945dbd2afb173ac3a13ffb5855c8262.jpg
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. ВСУ приостановили продвижение на флангах у Артемовска в последние дни, заявил командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский в интервью изданию "Украинская правда".Ранее в четверг врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские вооруженные силы купируют продолжающиеся попытки ВСУ контратаковать Артемовск по флангам."В течение нескольких прошедших дней продвижение на флангах было приостановлено, поскольку там выполнялись другие важные задачи. Командованием нашей группировки принимаются соответствующие меры, направленные на восстановление боеспособности наших частей", — сказал Сырский.Он отметил, что сейчас в районе Артемовска "наблюдается временное затишье".
https://ria.ru/20230601/kontrnastuplenie-1875421652.html
артемовск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874328522_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_2480cf2925c349cdb61c64010d7dd61c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, артемовск, вооруженные силы украины
В мире, Артемовск, Вооруженные силы Украины
Сырский заявил о приостановке продвижения по флангам у Артемовска
Генерал Сырский признал приостановку движения ВСУ на флангах на Артемовском направлении
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости.
ВСУ приостановили продвижение на флангах у Артемовска в последние дни, заявил командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский в интервью изданию "Украинская правда".
Ранее в четверг врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские вооруженные силы купируют продолжающиеся попытки ВСУ контратаковать Артемовск по флангам.
"В течение нескольких прошедших дней продвижение на флангах было приостановлено, поскольку там выполнялись другие важные задачи. Командованием нашей группировки принимаются соответствующие меры, направленные на восстановление боеспособности наших частей", — сказал Сырский.
Он отметил, что сейчас в районе Артемовска "наблюдается временное затишье".
США отложили контрнаступление ВСУ. В Киеве надеются, что его отменят вовсе