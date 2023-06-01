https://ria.ru/20230601/araviya-1875550182.html
Лавров встретился с главой МИД Саудовской Аравии
Лавров встретился с главой МИД Саудовской Аравии - РИА Новости, 01.06.2023
Лавров встретился с главой МИД Саудовской Аравии
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом сотрудничество стран, нормализацию ситуации в... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T14:51
2023-06-01T14:51
2023-06-01T14:51
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сергей лавров
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом сотрудничество стран, нормализацию ситуации в Сирии и урегулирование в Республике Судан и Йемене, сообщили в российском МИД. "Проведена также обстоятельная "сверка часов" по актуальной международной и ближневосточной проблематике с акцентом на задачи урегулирования военно-политических конфликтов в Судане и Йемене, а также нормализации ситуации в Сирии и вокруг нее с учетом возобновления участия САР в деятельности Лиги арабских государств в свете решений недавнего общеарабского саммита в Джидде", - говорится в сообщении о встрече министров в четверг на полях министерского совещания БРИКС. Подчеркивается, что в ходе беседы стороны обсудили вопросы наращивания взаимодействия двух стран, подтвержден настрой Москвы и Эр-Рияда на углубление политического диалога и уплотнение координации в ООН и на других многосторонних площадках.
https://ria.ru/20230528/briks-1874606715.html
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в мире, сирия, сергей лавров, йемен, россия, брикс, лига арабских государств
В мире, Сирия, Сергей Лавров, Йемен, Россия, БРИКС, Лига арабских государств
Лавров встретился с главой МИД Саудовской Аравии
Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии ситуации в Сирии, Судане и Йемене