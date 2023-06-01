https://ria.ru/20230601/ammiak-1875488184.html

Источник: ясности по транзиту российского аммиака через Украину пока нет

Источник: ясности по транзиту российского аммиака через Украину пока нет - РИА Новости, 01.06.2023

Источник: ясности по транзиту российского аммиака через Украину пока нет

Турция знакома с предложением ООН по транзиту российского аммиака через Украину, ясности и консенсуса по этому вопросу пока нет, сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T11:40

2023-06-01T11:40

2023-06-01T11:40

экономика

украина

россия

турция

зерновая сделка

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АНКАРА, 1 июн – РИА Новости. Турция знакома с предложением ООН по транзиту российского аммиака через Украину, ясности и консенсуса по этому вопросу пока нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами по зерновой сделке. ООН предложила Украине, Турции и России начать подготовительную работу для транзита российского аммиака через Украину, сообщало агентство Рейтер со ссылкой на источник. В то же время отмечается, что ООН хочет, чтобы параллельно велись переговоры о расширении зерновой сделки на большее число украинских портов и другие виды груза. По утверждению источника, Украина и Турция уже согласились на предложения ООН, а Россия еще не дала ответ. "Да, мы знакомы с этим предложением, различные варианты, возможности обсуждались между сторонами. Но ясности и консенсуса по этому вопросу нет. То есть ничего конкретного, о чем бы я смог с вами поделиться", - сообщил собеседник агентства. По его словам, Анкара и ООН продолжают работу по устранению препятствий в вопросе экспорта российской агропродукции на мировые рынки. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230519/ammiak-1872974602.html

https://ria.ru/20230511/sdelka-1871101930.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, украина, россия, турция, зерновая сделка