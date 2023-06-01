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Источник: ясности по транзиту российского аммиака через Украину пока нет - РИА Новости, 01.06.2023
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11:40 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/ammiak-1875488184.html
Источник: ясности по транзиту российского аммиака через Украину пока нет
Источник: ясности по транзиту российского аммиака через Украину пока нет - РИА Новости, 01.06.2023
Источник: ясности по транзиту российского аммиака через Украину пока нет
Турция знакома с предложением ООН по транзиту российского аммиака через Украину, ясности и консенсуса по этому вопросу пока нет, сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T11:40
2023-06-01T11:40
экономика
украина
россия
турция
зерновая сделка
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АНКАРА, 1 июн – РИА Новости. Турция знакома с предложением ООН по транзиту российского аммиака через Украину, ясности и консенсуса по этому вопросу пока нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами по зерновой сделке. ООН предложила Украине, Турции и России начать подготовительную работу для транзита российского аммиака через Украину, сообщало агентство Рейтер со ссылкой на источник. В то же время отмечается, что ООН хочет, чтобы параллельно велись переговоры о расширении зерновой сделки на большее число украинских портов и другие виды груза. По утверждению источника, Украина и Турция уже согласились на предложения ООН, а Россия еще не дала ответ. "Да, мы знакомы с этим предложением, различные варианты, возможности обсуждались между сторонами. Но ясности и консенсуса по этому вопросу нет. То есть ничего конкретного, о чем бы я смог с вами поделиться", - сообщил собеседник агентства. По его словам, Анкара и ООН продолжают работу по устранению препятствий в вопросе экспорта российской агропродукции на мировые рынки. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230519/ammiak-1872974602.html
https://ria.ru/20230511/sdelka-1871101930.html
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экономика, украина, россия, турция, зерновая сделка
Экономика, Украина, Россия, Турция, Зерновая сделка
Источник: ясности по транзиту российского аммиака через Украину пока нет

В Турции заявили об отсутствии консенсуса по транзиту российского аммиака через Украину

© Sputnik / Тимур Батыршин | Перейти в медиабанкЦистерна с аммиаком
Цистерна с аммиаком - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© Sputnik / Тимур Батыршин
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Цистерна с аммиаком. Архивное фото
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АНКАРА, 1 июн – РИА Новости. Турция знакома с предложением ООН по транзиту российского аммиака через Украину, ясности и консенсуса по этому вопросу пока нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами по зерновой сделке.
ООН предложила Украине, Турции и России начать подготовительную работу для транзита российского аммиака через Украину, сообщало агентство Рейтер со ссылкой на источник. В то же время отмечается, что ООН хочет, чтобы параллельно велись переговоры о расширении зерновой сделки на большее число украинских портов и другие виды груза. По утверждению источника, Украина и Турция уже согласились на предложения ООН, а Россия еще не дала ответ.
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"Да, мы знакомы с этим предложением, различные варианты, возможности обсуждались между сторонами. Но ясности и консенсуса по этому вопросу нет. То есть ничего конкретного, о чем бы я смог с вами поделиться", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, Анкара и ООН продолжают работу по устранению препятствий в вопросе экспорта российской агропродукции на мировые рынки.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
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