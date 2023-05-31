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Умер актер из сериала по "Звездным войнам" - РИА Новости, 31.05.2023
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Культура
 
13:37 31.05.2023
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Умер актер из сериала по "Звездным войнам"
Умер актер из сериала по "Звездным войнам" - РИА Новости, 31.05.2023
Умер актер из сериала по "Звездным войнам"
В 79 лет умер Джон Бизли. Об этом на своей странице в соцсети сообщил его сын Майк. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T13:37
2023-05-31T13:37
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В 79 лет умер Джон Бизли. Об этом на своей странице в соцсети сообщил его сын Майк. "Говорят, что лучше не встречаться со своими героями — они могут оказаться совсем не такими, как ты считал. Это не правда. Моим героем был отец. Папа, я благодарен тебе за все. Люблю тебя еще сильнее", — написал Майк.Джон Бизли родился 26 июня 1943 года. Воплотить мечту стать актером он решился, когда ему уже было сорок. Впервые в титрах его имя появилось в 1989-м. Артист снимался в проектах "Воспламеняющая взглядом", "Синистер 2", "Широко шагая", "Морская полиция: Спецотдел", "C.S.I.: Майами", "Дар", сериале по вселенной "Звездных войн" — "Мандалорец" — и многих других.
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новости культуры, знаменитости
Культура, Новости культуры, Знаменитости
Умер актер из сериала по "Звездным войнам"

Актер из сериала "Мандалорец" Джон Бизли умер в 79 лет

© Warner Bros., 2022Джон Бизли в фильме "Воспламеняющая взглядом"
Джон Бизли в фильме Воспламеняющая взглядом
© Warner Bros., 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В 79 лет умер Джон Бизли. Об этом на своей странице в соцсети сообщил его сын Майк.
«
"Говорят, что лучше не встречаться со своими героями — они могут оказаться совсем не такими, как ты считал. Это не правда. Моим героем был отец. Папа, я благодарен тебе за все. Люблю тебя еще сильнее", — написал Майк.
Джон Бизли родился 26 июня 1943 года. Воплотить мечту стать актером он решился, когда ему уже было сорок. Впервые в титрах его имя появилось в 1989-м.
Артист снимался в проектах "Воспламеняющая взглядом", "Синистер 2", "Широко шагая", "Морская полиция: Спецотдел", "C.S.I.: Майами", "Дар", сериале по вселенной "Звездных войн" — "Мандалорец" — и многих других.
 
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