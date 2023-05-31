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Умер актер из сериала по "Звездным войнам"
Умер актер из сериала по "Звездным войнам" - РИА Новости, 31.05.2023
Умер актер из сериала по "Звездным войнам"
В 79 лет умер Джон Бизли. Об этом на своей странице в соцсети сообщил его сын Майк. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T13:37
2023-05-31T13:37
2023-05-31T13:37
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В 79 лет умер Джон Бизли. Об этом на своей странице в соцсети сообщил его сын Майк. "Говорят, что лучше не встречаться со своими героями — они могут оказаться совсем не такими, как ты считал. Это не правда. Моим героем был отец. Папа, я благодарен тебе за все. Люблю тебя еще сильнее", — написал Майк.Джон Бизли родился 26 июня 1943 года. Воплотить мечту стать актером он решился, когда ему уже было сорок. Впервые в титрах его имя появилось в 1989-м. Артист снимался в проектах "Воспламеняющая взглядом", "Синистер 2", "Широко шагая", "Морская полиция: Спецотдел", "C.S.I.: Майами", "Дар", сериале по вселенной "Звездных войн" — "Мандалорец" — и многих других.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, знаменитости
Культура, Новости культуры, Знаменитости
Умер актер из сериала по "Звездным войнам"
Актер из сериала "Мандалорец" Джон Бизли умер в 79 лет
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В 79 лет умер Джон Бизли. Об этом на своей странице в соцсети сообщил его сын Майк.
«
"Говорят, что лучше не встречаться со своими героями — они могут оказаться совсем не такими, как ты считал. Это не правда. Моим героем был отец. Папа, я благодарен тебе за все. Люблю тебя еще сильнее", — написал Майк.
Джон Бизли родился 26 июня 1943 года. Воплотить мечту стать актером он решился, когда ему уже было сорок. Впервые в титрах его имя появилось в 1989-м.
Артист снимался в проектах "Воспламеняющая взглядом", "Синистер 2", "Широко шагая", "Морская полиция: Спецотдел", "C.S.I.: Майами", "Дар", сериале по вселенной "Звездных войн" — "Мандалорец" — и многих других.