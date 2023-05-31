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Голикова предложила продлить модернизацию здравоохранения новых регионов - РИА Новости, 31.05.2023
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16:42 31.05.2023 (обновлено: 16:50 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/zdravookhranenie-1875370614.html
Голикова предложила продлить модернизацию здравоохранения новых регионов
Голикова предложила продлить модернизацию здравоохранения новых регионов - РИА Новости, 31.05.2023
Голикова предложила продлить модернизацию здравоохранения новых регионов
Зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова предложила президенту РФ Владимиру Путину продлить программу модернизации первичного звена здравоохранения в... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T16:42
2023-05-31T16:50
общество
здоровье - общество
россия
татьяна голикова
владимир путин
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова предложила президенту РФ Владимиру Путину продлить программу модернизации первичного звена здравоохранения в новых регионах после 2025 года."Я бы хотела сказать о том, что программа модернизации первичного звена оказалась крайне востребованной и в наших регионах, и в новых регионах... Программа очень хорошо воспринимается и жителями, и медицинскими работниками, поэтому я позвоню себе предложить вам, Владимир Владимирович, поскольку вы поручение об этом в свое время давали, может быть, есть смысл рассмотреть вопрос после 2025 года продлить эту программу", - сказала Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.Она также рассказала, что в новых регионах провели профилактические медосмотры детей. По ее словам, было осмотрено 337 тысяч детей.По ее словам, с 2024 года новые регионы планируют полноценно вступить в программу модернизации первичного звена здравоохранения."Сейчас мы уже в предварительном плане планируем, что в счет программ модернизации первичного звена будет приобретено 169 единиц автотранспорта для амбулаторных медицинских..., два передвижных медицинских комплекса и 19 быстровозводимых модульных конструкций", - подчеркнула вице-премьер.
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общество, здоровье - общество, россия, татьяна голикова, владимир путин
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Татьяна Голикова, Владимир Путин
Голикова предложила продлить модернизацию здравоохранения новых регионов

Голикова предложила продлить модернизацию первичного звена здравоохранения новых регионов

© iStock.com / peakSTOCKВрач смотрит МРТ головы
Врач смотрит МРТ головы - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© iStock.com / peakSTOCK
Врач смотрит МРТ головы. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова предложила президенту РФ Владимиру Путину продлить программу модернизации первичного звена здравоохранения в новых регионах после 2025 года.
«
"Я бы хотела сказать о том, что программа модернизации первичного звена оказалась крайне востребованной и в наших регионах, и в новых регионах... Программа очень хорошо воспринимается и жителями, и медицинскими работниками, поэтому я позвоню себе предложить вам, Владимир Владимирович, поскольку вы поручение об этом в свое время давали, может быть, есть смысл рассмотреть вопрос после 2025 года продлить эту программу", - сказала Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.
Она также рассказала, что в новых регионах провели профилактические медосмотры детей. По ее словам, было осмотрено 337 тысяч детей.
По ее словам, с 2024 года новые регионы планируют полноценно вступить в программу модернизации первичного звена здравоохранения.
«
"Сейчас мы уже в предварительном плане планируем, что в счет программ модернизации первичного звена будет приобретено 169 единиц автотранспорта для амбулаторных медицинских..., два передвижных медицинских комплекса и 19 быстровозводимых модульных конструкций", - подчеркнула вице-премьер.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияТатьяна ГоликоваВладимир Путин
 
 
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