https://ria.ru/20230531/zamorozki-1875309446.html

Синоптик рассказал, в каких регионах в июне ожидаются заморозки

Синоптик рассказал, в каких регионах в июне ожидаются заморозки - РИА Новости, 31.05.2023

Синоптик рассказал, в каких регионах в июне ожидаются заморозки

Заморозки ожидаются в Центральной России и в июне, сообщил в своём Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T13:37

2023-05-31T13:37

2023-05-31T13:37

общество

новгородская область

смоленская область

михаил леус

московская область (подмосковье)

калужская область

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Заморозки ожидаются в Центральной России и в июне, сообщил в своём Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В столичном регионе ближайшей ночью температура местами опустится до плюс 3 градусов, а в ночь с субботы на воскресенье похолодает до плюс 2 градусов, что делает возможным формирование заморозков на поверхности почвы", - рассказал Леус. Он отметил, что, несмотря на начало календарного лета, заморозки ещё будут в северо-западных и центральных областях европейской части страны. "Ближайшей ночью облака прикроют большую часть региона от сильного ночного понижения температуры, тем не менее в некоторых районах температура воздуха опустится до плюс 2 - плюс 3. А вот последующими ночами вновь сформируются условия, благоприятные для формирования ночных заморозков. Понижение минимальных температур до нуля - минус 3 ожидается в ночные часы 2, 3 и 4 июня в отдельных районах Ленинградской, Псковской и Новгородской областей. По ночам в субботу и в воскресенье заморозки ожидаются также в Тверской и Смоленской областях, а в ночь на воскресенье в их число добавится и Калужская область", - добавил синоптик. Он уточнил, что с началом следующей недели ночные температуры немного повысятся.

https://ria.ru/20230517/zhara-1872280631.html

новгородская область

смоленская область

московская область (подмосковье)

калужская область

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Ольга Фомченкова

общество, новгородская область, смоленская область, михаил леус, московская область (подмосковье), калужская область