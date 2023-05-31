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Синоптик рассказал, в каких регионах в июне ожидаются заморозки - РИА Новости, 31.05.2023
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13:37 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/zamorozki-1875309446.html
Синоптик рассказал, в каких регионах в июне ожидаются заморозки
Синоптик рассказал, в каких регионах в июне ожидаются заморозки - РИА Новости, 31.05.2023
Синоптик рассказал, в каких регионах в июне ожидаются заморозки
Заморозки ожидаются в Центральной России и в июне, сообщил в своём Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T13:37
2023-05-31T13:37
общество
новгородская область
смоленская область
михаил леус
московская область (подмосковье)
калужская область
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Заморозки ожидаются в Центральной России и в июне, сообщил в своём Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В столичном регионе ближайшей ночью температура местами опустится до плюс 3 градусов, а в ночь с субботы на воскресенье похолодает до плюс 2 градусов, что делает возможным формирование заморозков на поверхности почвы", - рассказал Леус. Он отметил, что, несмотря на начало календарного лета, заморозки ещё будут в северо-западных и центральных областях европейской части страны. "Ближайшей ночью облака прикроют большую часть региона от сильного ночного понижения температуры, тем не менее в некоторых районах температура воздуха опустится до плюс 2 - плюс 3. А вот последующими ночами вновь сформируются условия, благоприятные для формирования ночных заморозков. Понижение минимальных температур до нуля - минус 3 ожидается в ночные часы 2, 3 и 4 июня в отдельных районах Ленинградской, Псковской и Новгородской областей. По ночам в субботу и в воскресенье заморозки ожидаются также в Тверской и Смоленской областях, а в ночь на воскресенье в их число добавится и Калужская область", - добавил синоптик. Он уточнил, что с началом следующей недели ночные температуры немного повысятся.
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общество, новгородская область, смоленская область, михаил леус, московская область (подмосковье), калужская область
Общество, Новгородская область, Смоленская область, Михаил Леус, Московская область (Подмосковье), Калужская область
Синоптик рассказал, в каких регионах в июне ожидаются заморозки

Синоптик Леус: в нескольких регионах Центральной России в начале лета возможны заморозки

© Pixabay / jill111Иней на траве
Иней на траве - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© Pixabay / jill111
Иней на траве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Заморозки ожидаются в Центральной России и в июне, сообщил в своём Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
«
"В столичном регионе ближайшей ночью температура местами опустится до плюс 3 градусов, а в ночь с субботы на воскресенье похолодает до плюс 2 градусов, что делает возможным формирование заморозков на поверхности почвы", - рассказал Леус.
Он отметил, что, несмотря на начало календарного лета, заморозки ещё будут в северо-западных и центральных областях европейской части страны.
"Ближайшей ночью облака прикроют большую часть региона от сильного ночного понижения температуры, тем не менее в некоторых районах температура воздуха опустится до плюс 2 - плюс 3. А вот последующими ночами вновь сформируются условия, благоприятные для формирования ночных заморозков. Понижение минимальных температур до нуля - минус 3 ожидается в ночные часы 2, 3 и 4 июня в отдельных районах Ленинградской, Псковской и Новгородской областей. По ночам в субботу и в воскресенье заморозки ожидаются также в Тверской и Смоленской областях, а в ночь на воскресенье в их число добавится и Калужская область", - добавил синоптик.
Он уточнил, что с началом следующей недели ночные температуры немного повысятся.
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