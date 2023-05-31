https://ria.ru/20230531/zakon-1875391883.html

Закон о "союзном" ОСАГО рассмотрят летом на сессии Парламентского Собрания

Закон о "союзном" ОСАГО рассмотрят летом на сессии Парламентского Собрания - РИА Новости, 31.05.2023

Закон о "союзном" ОСАГО рассмотрят летом на сессии Парламентского Собрания

Закон о едином ОСАГО для граждан Союзного государства планируется рассмотреть и принять на сессии Парламентского Собрания (ПС), которая пойдет 19 июня в... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T18:05

2023-05-31T18:05

2023-05-31T18:05

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

осаго

витебск

виктор пинский

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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Закон о едином ОСАГО для граждан Союзного государства планируется рассмотреть и принять на сессии Парламентского Собрания (ПС), которая пойдет 19 июня в Витебске, сказал журналистам председатель Комиссии ПС по законодательству и регламенту Виктор Пинский после заседания парламентариев СГ в Туле в среду."В июне 2021 года мы начали работу над законом и чтобы прийти к консенсусу, потребовалось немало времени. Было много согласований с разными структурами: с МИДами и МВД двух стран, Центробанком России, с Министерством финансов Республики Беларусь, с объединением страховщиков. Наконец мы завершили работу и 19 июня наш модельный закон, надеюсь, будет принят, а дальше - дело национальных законодательных органов, которые будут вносить изменения в свои законодательства, и страховщиков, которые будут разрабатывать новые правила, - заявил Пинский.Говоря о стоимости автостраховки для граждан СГ, он сказал, что "она увеличена не будет". По его словам, для тех, кто захочет приобрести единый полис страхования для территории двух государств, его цена будет значительно меньше. Сроки, когда можно будет приобрести "союзное" ОСАГО, председатель комиссии не назвал."Предстоит большая работа законодательных органах наших государств, а также страховщиков, которые будут разрабатывать правила. Наша комиссия этот вопрос будет постоянно мониторить, в ближайшее время мы назовем примерные срок. В 2023 году мы не успеем, хотя будем стараться", - отметил парламентарий.Парламентарии рассмотрели также вопрос обмена и пользования водительскими удостоверениями россиян и белорусов на территории СГ."Сегодня мы приняли на комиссии важное решение, которое касается обмена и пользования водительским удостоверением на территории Беларуси и России. Оперативно внесем изменения в наше законодательство, чтобы белорусы и россияне могли пользоваться своими водительскими правами на территории СГ без ограничений и могли их обменивать без бюрократических проволочек, без теоретических, без практических экзаменов после окончания срока", - отметил он.Зампредседателя комиссии Сергей Сивец рассказал, что "на сегодняшний день регулятор также не против, чтобы при стыковке российских и белорусских правил, сократить минимальное действие страховки вместо 15 – 5 дней"."Скорее всего, камень преткновения – формализация и принятие решения с точки зрения национального законодательства, синхронизация этого процесса в Беларуси и России. Для чего и понадобилось модельное законотворчество, чтобы через него упростить и ускорить процесс принятия соответствующих национальных актов, в том числе и по вопросам, связанных с сокращением сроков той же страховки по автогражданской ответственности", - сказал Сивец.

https://ria.ru/20230524/informbezopasnost-1873865925.html

россия

белоруссия

витебск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, белоруссия, осаго, витебск, виктор пинский