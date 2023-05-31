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Власти Японии отменили воздушную тревогу после пуска ракеты КНДР
Власти Японии отменили воздушную тревогу после пуска ракеты КНДР - РИА Новости, 31.05.2023
Власти Японии отменили воздушную тревогу после пуска ракеты КНДР
Ракета, запущенная КНДР, не будет пролетать над Японией, воздушная тревога в Японии отменена, объявило правительство Японии. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T01:24
2023-05-31T01:24
2023-05-31T01:24
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ТОКИО, 31 мая – РИА Новости. Ракета, запущенная КНДР, не будет пролетать над Японией, воздушная тревога в Японии отменена, объявило правительство Японии. Ранее агентство Ренхап сообщило, что КНДР осуществила запуск космической ракеты-носителя в южном направлении. После этого воздушная тревога была объявлена в южной префектуре Японии Окинаве, оповещение об этом пришло на телефоны и транслировалось по телевидению. Граждан призывали укрыться в прочных зданиях или в подземных помещениях. Министерство обороны Японии сообщило о возможном пуске баллистической ракеты Северной Кореи. Служба безопасности на море Японии предупредила воздушные и морские суда сохранять бдительность и осторожность в связи с возможным пуском баллистической ракеты Северной Кореей. Штаб при канцелярии премьер-министра Японии ведет сбор информации. Ранее сообщалось, что КНДР передала в Международную морскую организацию (IMO) о своем намерении запустить спутник в период с 31 мая по 11 июня этого года.
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в мире, япония, окинава
Власти Японии отменили воздушную тревогу после пуска ракеты КНДР
Правительство Японии: Ракета КНДР не пролетит над страной, воздушная тревога отменена
ТОКИО, 31 мая – РИА Новости. Ракета, запущенная КНДР, не будет пролетать над Японией, воздушная тревога в Японии отменена, объявило правительство Японии.
Ранее агентство Ренхап сообщило, что КНДР осуществила запуск космической ракеты-носителя в южном направлении. После этого воздушная тревога была объявлена в южной префектуре Японии Окинаве
, оповещение об этом пришло на телефоны и транслировалось по телевидению. Граждан призывали укрыться в прочных зданиях или в подземных помещениях.
В Сеуле после пуска северокорейской ракеты сработала воздушная тревога
Министерство обороны Японии сообщило о возможном пуске баллистической ракеты Северной Кореи. Служба безопасности на море Японии предупредила воздушные и морские суда сохранять бдительность и осторожность в связи с возможным пуском баллистической ракеты Северной Кореей. Штаб при канцелярии премьер-министра Японии ведет сбор информации.
Ранее сообщалось, что КНДР передала в Международную морскую организацию (IMO) о своем намерении запустить спутник в период с 31 мая по 11 июня этого года.
КНДР анонсировала запуск спутника для наблюдения за военными действиями США