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ВСУ потеряли более двухсот боевиков на Донецком направлении - РИА Новости, 31.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:40 31.05.2023 (обновлено: 12:43 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/vsu-1875285775.html
ВСУ потеряли более двухсот боевиков на Донецком направлении
ВСУ потеряли более двухсот боевиков на Донецком направлении - РИА Новости, 31.05.2023
ВСУ потеряли более двухсот боевиков на Донецком направлении
Потери украинской армии на донецком направлении за сутки составили свыше 200 военнослужащих и 18 единиц техники, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T12:40
2023-05-31T12:43
специальная военная операция на украине
россия
украина
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Потери украинской армии на донецком направлении за сутки составили свыше 200 военнослужащих и 18 единиц техники, сообщили в Минобороны России."За сутки на донецком направлении общие потери противника составили свыше 200 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, гаубица Д-30, а также две боевые машины "Град", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230531/avdeevka-1875284797.html
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россия, украина, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли более двухсот боевиков на Донецком направлении

На Донецком направлении общие суточные потери ВСУ составили более 200 боевиков

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗенитный расчет мобильной группы быстрого реагирования, вооруженный пулемётом ДШК
Зенитный расчет мобильной группы быстрого реагирования, вооруженный пулемётом ДШК - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Зенитный расчет мобильной группы быстрого реагирования, вооруженный пулемётом ДШК. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Потери украинской армии на донецком направлении за сутки составили свыше 200 военнослужащих и 18 единиц техники, сообщили в Минобороны России.
"За сутки на донецком направлении общие потери противника составили свыше 200 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, гаубица Д-30, а также две боевые машины "Град", - сообщили в ведомстве.
Минобороны РФ об ожесточенных боях в районе Авдеевки - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
Минобороны рассказало об ожесточенных боях в районе Авдеевки
Вчера, 12:36
 
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