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Volkswagen продал завод в Калуге без опциона на обратный выкуп
Volkswagen продал завод в Калуге без опциона на обратный выкуп - РИА Новости, 31.05.2023
Volkswagen продал завод в Калуге без опциона на обратный выкуп
Российские активы Volkswagen, включая завод в Калуге, были проданы структуре "Авилона" без опциона на обратный выкуп, сообщил журналистам замглавы Минпромторга... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T15:49
2023-05-31T15:49
2023-05-31T15:49
экономика
авто
калуга
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volkswagen group
авилон
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российские активы Volkswagen, включая завод в Калуге, были проданы структуре "Авилона" без опциона на обратный выкуп, сообщил журналистам замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов. "Без опциона", - сказал он, отвечая на вопрос о подробностях сделки по продаже российских активов Volkswagen. Немецкий автоконцерн объявил о продаже своего российского бизнеса в конце мая. Сумма и подробности сделки не раскрывались. Покупатель - компания "Арт-Финанс", связанная с президентом дилера "Авилон" Андреем Павловичем. По данным ЕГРЮЛ, топ-менеджер владеет 100% её долей.
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экономика, авто, калуга, россия, volkswagen group, авилон , министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Авто, Калуга, Россия, Volkswagen Group, Авилон , Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Volkswagen продал завод в Калуге без опциона на обратный выкуп
Минпромторг: автозавод Volkswagen в Калуге был продан без опциона на обратный выкуп