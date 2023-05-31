https://ria.ru/20230531/voennye-1875385249.html

В Сербии допустили, что военные перейдут административную границу Косово

В Сербии допустили, что военные перейдут административную границу Косово - РИА Новости, 31.05.2023

В Сербии допустили, что военные перейдут административную границу Косово

В случае эскалации насилия по отношению к сербам в самопровозглашенном Косово вооруженные силы Сербии могут перейти административную границу с этим регионом,... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T17:41

2023-05-31T17:41

2023-05-31T17:41

сербия

косово

славенко терзич

александр вучич

милош вучевич

россия

нато

в мире

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В случае эскалации насилия по отношению к сербам в самопровозглашенном Косово вооруженные силы Сербии могут перейти административную границу с этим регионом, считает академик Сербской академии наук и искусств, экс-посол Сербии в РФ (2013-2019) Славенко Терзич. "Я согласен, что это огромный риск и что она (армия) столкнется с силами НАТО. KFOR – это НАТО. Но я не исключаю возможность, что в случае ужасных погромов над сербами, чтобы наша армия перешла административную границу. Я не исключаю. Тем более, что в сербском обществе есть такое настроение, что мы не должны оставить своих братьев на произвол судьбы албанского меньшинства и НАТО", - заявил Терзич на круглом столе в медиацентре "Россия сегодня" об актуальной ситуации на севере Косово и Метохии, комментируя вероятность использования вооруженных сил Сербии. Он признал, что "на данный момент президент Вучич сказал, что мы за мир и мы за дипломатические решения". "Но я бы не исключил совсем, как самый последний шаг в столкновениях, чтобы армия могла перейти (административную границу)", - подчеркнул экс-посол. Выборы в органы местного самоуправления в четырех муниципалитетах на севере Косово и Метохии прошли 23 апреля при бойкоте проживающих в этих районах сербов. В результате явка составила лишь 3,47%. В итоге в населенных преимущественно сербами Северной Косовска-Митровице, Звечане, Зубин-Потоке и Лепосавиче "победили" кандидаты от албанских партий. На протесты против итогов "выборов" вышли тысячи сербов. В их столкновениях с силовиками пострадали 52 серба и не менее 30 военных Североатлантического альянса. Президент Сербии Александр Вучич 26 мая привел сербскую армию в состояние максимальной боеготовности из-за ситуации в Косово и Метохии. Глава государства также потребовал от НАТО "срочно остановить насилие над сербами" в Косово и Метохии. Министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил в воскресенье, что напряженность в Косово достигла максимума и может вылиться в вооруженный конфликт, подразделения ВС Сербии продолжают распределяться и занимать позиции в направлении административной линии с Косово и Метохией.

https://ria.ru/20230531/kosovo-1875303526.html

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html

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сербия, косово, славенко терзич, александр вучич, милош вучевич, россия, нато, в мире