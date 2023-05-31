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В двух городах Вологодчины модернизируют систему водоснабжения - РИА Новости, 31.05.2023
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Вологодская область
 
12:39 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/vodosnabzhenie-1875279978.html
В двух городах Вологодчины модернизируют систему водоснабжения
В двух городах Вологодчины модернизируют систему водоснабжения - РИА Новости, 31.05.2023
В двух городах Вологодчины модернизируют систему водоснабжения
В городах Никольск и Красавино Вологодской области началось строительство водозаборных и очистных сооружений на реках Юг и Малая Северная Двина в рамках... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T12:39
2023-05-31T12:39
вологодская область
красавино
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ВОЛОГДА, 31 мая – РИА Новости. В городах Никольск и Красавино Вологодской области началось строительство водозаборных и очистных сооружений на реках Юг и Малая Северная Двина в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства области.По его словам, в обоих городах вода, подаваемая из артезианских источников, не соответствует гигиеническим нормативам по содержанию марганца, бора и других металлов."В связи со сложностью применения технологии удаления бора и фтора из подземных вод принято техническое решение использовать для водоснабжения поверхностные воды рек", – привели в пресс-службе слова первого заместителя главы региона Дмитрия Горбачева.В обоих городах построят станции водозабора и водоподготовки с резервуарами для чистой воды, а в Никольске еще и автоматизируют системы управления сооружениями и резервуарами, заменят ветхие водопроводные сети, ликвидируют ненужные водонапорные башни. В результате модернизации к концу 2024 года всех потребителей подключат к системе центрального водоснабжения, куда будет поступать очищенная вода из реки Юг и Северной Двины соответственно, пояснили в пресс-службе.Там добавили, работы проводятся по проекту "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда" и финансируются из федерального и регионального бюджетов. Общая сумма расходов составит порядка 770 миллионов рублей.
https://ria.ru/20230524/blagoustroystvo-1873921289.html
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красавино
Вологодская область, Красавино

В двух городах Вологодчины модернизируют систему водоснабжения

© Фото : правительство Вологодской областиCтроительство станции водоочистки в Красавино Вологодской области
Cтроительство станции водоочистки в Красавино Вологодской области - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© Фото : правительство Вологодской области
Cтроительство станции водоочистки в Красавино Вологодской области
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 31 мая – РИА Новости. В городах Никольск и Красавино Вологодской области началось строительство водозаборных и очистных сооружений на реках Юг и Малая Северная Двина в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства области.
По его словам, в обоих городах вода, подаваемая из артезианских источников, не соответствует гигиеническим нормативам по содержанию марганца, бора и других металлов.
На Вологодчине благоустроят 144 двора в ближайшие три месяца - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
На Вологодчине благоустроят 144 двора в ближайшие три месяца
24 мая, 17:48
"В связи со сложностью применения технологии удаления бора и фтора из подземных вод принято техническое решение использовать для водоснабжения поверхностные воды рек", – привели в пресс-службе слова первого заместителя главы региона Дмитрия Горбачева.
В обоих городах построят станции водозабора и водоподготовки с резервуарами для чистой воды, а в Никольске еще и автоматизируют системы управления сооружениями и резервуарами, заменят ветхие водопроводные сети, ликвидируют ненужные водонапорные башни. В результате модернизации к концу 2024 года всех потребителей подключат к системе центрального водоснабжения, куда будет поступать очищенная вода из реки Юг и Северной Двины соответственно, пояснили в пресс-службе.
Там добавили, работы проводятся по проекту "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда" и финансируются из федерального и регионального бюджетов. Общая сумма расходов составит порядка 770 миллионов рублей.
 
Вологодская областьКрасавино
 
 
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