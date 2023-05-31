https://ria.ru/20230531/vizualizatsiya-1875287688.html

Билайн выводит на рынок сервис визуализации данных в облаке

Билайн выводит на рынок сервис визуализации данных в облаке - РИА Новости, 31.05.2023

Билайн выводит на рынок сервис визуализации данных в облаке

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) совместно с командой Big Data & AI (Больших Данных и Искусственного интеллекта)... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T13:02

2023-05-31T13:02

2023-05-31T13:02

билайн

технологии

новости компаний - экономика

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Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) совместно с командой Big Data & AI (Больших Данных и Искусственного интеллекта) билайна выводит на рынок новый продукт Cloud BI (облачная бизнес-аналитика) — сервис для построения дашбордов и визуализации данных в облаке.Он будет интересен компаниям, в бизнес-процессах которых важная роль отводится оперативному анализу данных. Такие компании традиционно представлены в ритейле, финтехе, производстве, логистике и ИТ.Решение предлагает клиенту широкие возможности для анализа данных и построения отчетности. Функционал и интерфейс Cloud BI дают большую свободу для работы с данными. Разработчики билайна предусмотрели 47 стандартных типов визуализации данных, интеграцию с механизмами аутентификации (в том числе, и через онлайн-запросы), создание резервных копий дашбордов, для которых можно оставлять заметки с помощью облегчённого языка разметки с синтаксисом форматирования обычного текста (Markdown).Cloud BI предоставляется по модели SaaS (Software as a Service). При этом заказчик сам определяет, где могут находиться его данные: на физических серверах или в ЦОД других провайдеров.Сервис билайна для построения дашбордов и визуализации данных в облаке соответствует требованиям в области информационной безопасности, протестирован и используется заказчиками из различных сфер. В дальнейшем он будет развиваться: планируется дополнить облачный сервис системами для автоматизированного проектирования машинного обучения, обработки данных с возможностью использования сторонних сервисов монетизации данных.Руководитель направления развития продуктов beeline cloud Максим Еремин:"Преимущества использования BI-инструментов хорошо известны. Это сокращение сроков предоставления отчетов ответственным лицам, более точное прогнозирование стратегии и бизнеса компании, возможность перевода капитальных затрат в операционные. Наш сервис делает это решение доступным для разных компаний, даже если в штате нет аналитика, и существенно снижает затраты на поддержку решения, так как не требует приобретения лицензий.Наша услуга снижает нагрузку на ИТ-команду, упрощает развёртывание инфраструктуры в облаке, помогает снижать расходы и закрывает вопросы, связанные с ИТ-безопасностью. Кроме того, мы несем ответственность по SLA (Соглашение об уровне обслуживания) за доступность услуги и бесперебойную работу. Благодаря этому можно сосредоточиться на разработке, а все рутинные операции, связанные с развёртыванием кластеров, мы берём на себя".Директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам Константин Романов:"За последний год мы все почувствовали рост санкционного давления - с рынка ушли компании, к которым мы так привыкли. Не остался незатронутым и рынок дата-аналитики - BI-сервисы. В то же время рынок облачных решений в России продолжает расти, несмотря на внешние факторы. При этом существенную долю потребителей облачных услуг занимают компании быстрорастущего бизнеса, заинтересованные в готовых коробочных решениях, которые можно быстро интегрировать в бизнес-процессы компании.Ощущая потребности клиентов билайн, мы запускаем Cloud BI. Также планируем развивать продукты для работы с данными в облаке. beeline cloud уже сертифицировано для работы с персональными данными и имеет соответствующую лицензию. Это позволяет заказчикам использовать наши услуги без опасений и без необходимости проходить дополнительную сертификацию, что также снижает затраты". ㅤРекламаПАО "ВымпелКом", подробнее на сайте: beeline.ruerid: 4CQwVszH9pSaqX9pxnm

https://ria.ru/20230217/bilayn-1852420849.html

https://ria.ru/20230213/internet-1851209249.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

билайн, технологии, новости компаний - экономика