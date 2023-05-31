https://ria.ru/20230531/vino-1875224820.html

Россиянам посоветовали отечественные вина к шашлыку, морепродуктам и сыру

Россиянам посоветовали отечественные вина к шашлыку, морепродуктам и сыру - РИА Новости, 31.05.2023

Россиянам посоветовали отечественные вина к шашлыку, морепродуктам и сыру

Российское автохтонное вино подойдет к шашлыкам и другим блюдам дачного стола, рассказала РИА Новости эксперт виноторговой компании Fort Кристина Монкус. РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T07:25

2023-05-31T07:25

2023-05-31T08:16

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вино

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Российское автохтонное вино подойдет к шашлыкам и другим блюдам дачного стола, рассказала РИА Новости эксперт виноторговой компании Fort Кристина Монкус. Она пояснила, что автохтоны — это сорта винограда, более ста лет растущие в определенном винодельческом регионе. В России их более 40, самые популярные — "красностоп золотовский" и "сибирьковый". Так, из последнего делают легкие и сочные вина с ароматом луговых трав, цитруса и белых фруктов."Сибирьковый — прекрасный аперитив, сопровождение к летним салатам, а также белому мясу, рыбе и морепродуктам. Можно также рекомендовать к мягким молодым сырам", — сказала Монкус.Вина из "красностопа" обычно получаются насыщенными, танинными — их советуют сочетать с бараниной на гриле, шашлыком из говядины и пловом."Красностоп" считается наиболее потенциально интересным автохтонным сортом и претендует стать визитной карточкой российского виноделия: потенциал для выдержки в дубовых бочках и дальнейшего хранения вин из этого винограда", — заявила эксперт.Среди других Монкус выделила сорт "цимлянский черный", из которого делают тихие и игристые вина, обладающие минеральностью и свежестью, "кокур", дающий ароматные, цветочно-медовые вина, "пухляковский", хорошо себя проявляющий в ассамбляжах (винах, полученных из разных сортов винограда), и "кумшацкий" — с тонкими ароматами разнотравья и полевых цветов."Пока вина из автохтонов для России все же редкость: аборигенные сорта винограда занимают лишь порядка двух процентов из всей площади посадок. Но некоторые сорта открываются и в наше время, и об их потенциале можно будет говорить только спустя десятилетия", — отметила собеседница агентства.Тем не менее, весь летний стол можно организовать из местных продуктов и вин: от аперитива до сопровождения основного блюда, заключила она.

https://ria.ru/20230530/vina-1875156866.html

https://ria.ru/20230521/vino-1873234232.html

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россия, вино, общество