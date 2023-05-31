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Россиянам посоветовали отечественные вина к шашлыку, морепродуктам и сыру - РИА Новости, 31.05.2023
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07:25 31.05.2023 (обновлено: 08:16 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/vino-1875224820.html
Россиянам посоветовали отечественные вина к шашлыку, морепродуктам и сыру
Россиянам посоветовали отечественные вина к шашлыку, морепродуктам и сыру - РИА Новости, 31.05.2023
Россиянам посоветовали отечественные вина к шашлыку, морепродуктам и сыру
Российское автохтонное вино подойдет к шашлыкам и другим блюдам дачного стола, рассказала РИА Новости эксперт виноторговой компании Fort Кристина Монкус. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T07:25
2023-05-31T08:16
россия
вино
общество
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Российское автохтонное вино подойдет к шашлыкам и другим блюдам дачного стола, рассказала РИА Новости эксперт виноторговой компании Fort Кристина Монкус. Она пояснила, что автохтоны — это сорта винограда, более ста лет растущие в определенном винодельческом регионе. В России их более 40, самые популярные — "красностоп золотовский" и "сибирьковый". Так, из последнего делают легкие и сочные вина с ароматом луговых трав, цитруса и белых фруктов.&quot;Сибирьковый — прекрасный аперитив, сопровождение к летним салатам, а также белому мясу, рыбе и морепродуктам. Можно также рекомендовать к мягким молодым сырам&quot;, — сказала Монкус.Вина из "красностопа" обычно получаются насыщенными, танинными — их советуют сочетать с бараниной на гриле, шашлыком из говядины и пловом."Красностоп" считается наиболее потенциально интересным автохтонным сортом и претендует стать визитной карточкой российского виноделия: потенциал для выдержки в дубовых бочках и дальнейшего хранения вин из этого винограда", — заявила эксперт.Среди других Монкус выделила сорт "цимлянский черный", из которого делают тихие и игристые вина, обладающие минеральностью и свежестью, "кокур", дающий ароматные, цветочно-медовые вина, "пухляковский", хорошо себя проявляющий в ассамбляжах (винах, полученных из разных сортов винограда), и "кумшацкий" — с тонкими ароматами разнотравья и полевых цветов.&quot;Пока вина из автохтонов для России все же редкость: аборигенные сорта винограда занимают лишь порядка двух процентов из всей площади посадок. Но некоторые сорта открываются и в наше время, и об их потенциале можно будет говорить только спустя десятилетия&quot;, — отметила собеседница агентства.Тем не менее, весь летний стол можно организовать из местных продуктов и вин: от аперитива до сопровождения основного блюда, заключила она.
https://ria.ru/20230530/vina-1875156866.html
https://ria.ru/20230521/vino-1873234232.html
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россия, вино, общество
Россия, Вино, Общество
Россиянам посоветовали отечественные вина к шашлыку, морепродуктам и сыру

Эксперт Монкус: российские сорта вина подойдут к шашлыкам, морепродуктам и сыру

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДевушка открывает бутылку вина на первом Российском винодельческом форуме в Москве
Девушка открывает бутылку вина на первом Российском винодельческом форуме в Москве - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Девушка открывает бутылку вина на первом Российском винодельческом форуме в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Российское автохтонное вино подойдет к шашлыкам и другим блюдам дачного стола, рассказала РИА Новости эксперт виноторговой компании Fort Кристина Монкус.
Она пояснила, что автохтоны — это сорта винограда, более ста лет растущие в определенном винодельческом регионе. В России их более 40, самые популярные — "красностоп золотовский" и "сибирьковый". Так, из последнего делают легкие и сочные вина с ароматом луговых трав, цитруса и белых фруктов.
«

"Сибирьковый — прекрасный аперитив, сопровождение к летним салатам, а также белому мясу, рыбе и морепродуктам. Можно также рекомендовать к мягким молодым сырам", — сказала Монкус.

Вина из "красностопа" обычно получаются насыщенными, танинными — их советуют сочетать с бараниной на гриле, шашлыком из говядины и пловом.
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"Красностоп" считается наиболее потенциально интересным автохтонным сортом и претендует стать визитной карточкой российского виноделия: потенциал для выдержки в дубовых бочках и дальнейшего хранения вин из этого винограда", — заявила эксперт.
Среди других Монкус выделила сорт "цимлянский черный", из которого делают тихие и игристые вина, обладающие минеральностью и свежестью, "кокур", дающий ароматные, цветочно-медовые вина, "пухляковский", хорошо себя проявляющий в ассамбляжах (винах, полученных из разных сортов винограда), и "кумшацкий" — с тонкими ароматами разнотравья и полевых цветов.
«

"Пока вина из автохтонов для России все же редкость: аборигенные сорта винограда занимают лишь порядка двух процентов из всей площади посадок. Но некоторые сорта открываются и в наше время, и об их потенциале можно будет говорить только спустя десятилетия", — отметила собеседница агентства.

Тем не менее, весь летний стол можно организовать из местных продуктов и вин: от аперитива до сопровождения основного блюда, заключила она.
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