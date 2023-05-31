https://ria.ru/20230531/velikobritaniya-1875274230.html

Посольство Британии отреагировало на слова Медведева о войне с Россией

Посольство Британии отреагировало на слова Медведева о войне с Россией - РИА Новости, 31.05.2023

Посольство Британии отреагировало на слова Медведева о войне с Россией

В посольстве Британии после заявления замруководителя Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что любое должностное лицо Великобритании может рассматриваться... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T11:44

2023-05-31T11:44

2023-05-31T23:34

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дмитрий медведев

великобритания

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В посольстве Британии после заявления замруководителя Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что любое должностное лицо Великобритании может рассматриваться как законная цель, поскольку страна де-факто ведет войну с Россией, заявили РИА Новости, что Лондон не воюет с Россией. Медведев прокомментировал слова главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли о том, что у Украины есть право "проецировать силу" за пределы своих границ. По мнению британского министра, отвечавшего на вопрос об атаках беспилотников по территории России, атаки на "законные военные цели" вне Украины являются частью ее самообороны. Отвечая на просьбу агентства прокомментировать слова Медведева, в британской дипмиссии сообщили, что "Великобритания не воюет с Россией". "Великобритания хочет мира. Мы продолжаем просить российское правительство вывести свои войска с Украины для достижения этого мира", — сказали в посольстве, в очередной раз повторив тезис о российском "неспровоцированном нападении" на Украину.Отвечая на вопрос, продолжает ли британское посольство свою работу в Москве, в дипмиссии подтвердили, что "посольство по-прежнему работает как обычно". По данным Минобороны России, во вторник утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. В начале мая американская газета Washington Post написала со ссылкой на документ, размещенный Международным фондом поддержки Украины (IFU), что Великобритания, по всей видимости, готовится к отправке Украине ракет большой дальности. IFU управляется Министерством обороны Британии, в нем также участвуют страны Северной Европы. До этого британская сторона заявляла о поставках обещанных Киеву танков Challenger 2. Весной замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что британская сторона передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном. Также Лондон заявил, что летом этого года начнет обучение украинских пилотов, а также продолжит работу с другими странами по возможному предоставлению Киеву истребителей F-16. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам России.

https://ria.ru/20230421/britaniya-1866908402.html

https://ria.ru/20230515/ukraina-1871944464.html

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в мире, россия, дмитрий медведев, великобритания