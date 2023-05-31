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"Крайние меры". Россия сделала предупреждение Британии, пишут СМИ - РИА Новости, 31.05.2023
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17:14 31.05.2023 (обновлено: 17:33 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/ukraina-1875378100.html
"Крайние меры". Россия сделала предупреждение Британии, пишут СМИ
"Крайние меры". Россия сделала предупреждение Британии, пишут СМИ - РИА Новости, 31.05.2023
"Крайние меры". Россия сделала предупреждение Британии, пишут СМИ
Россия готова пойти на крайние меры, если Великобритания продолжит проводить русофобскую политику, пишет обозреватель Драго Боснич в статье для портала... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T17:14
2023-05-31T17:33
в мире
россия
великобритания
владимир зеленский
москва
борис джонсон
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Россия готова пойти на крайние меры, если Великобритания продолжит проводить русофобскую политику, пишет обозреватель Драго Боснич в статье для портала InfoBrics.&quot;Ястребиная политика Лондона дает о себе знать с первых дней конфликта. Когда Москва и Киев начали вести первые переговоры, именно британский премьер-министр Борис Джонсон вмешался в ситуацию и призывал Владимира Зеленского не идти на компромисс с русскими&quot;, — говорится в публикации.С тех пор независимо от того, кто находился у руля, Лондон только усиливал и без того обширную военную поддержку киевского режима, отметил автор материала."Россия не раз требовала от Великобритании перестать затягивать конфликт, но эти заявления не были услышаны. В связи с этим Москва может предпринять последние, крайние меры, которые положат конец отношениям между двумя странами", — пояснил Боснич.По его словам, оголтелая русофобия британцев затуманивает им рассудок, не оставляя России другого выбора, кроме как прервать контакты. А это станет еще одним шагом к ядерному конфликту, подытожил журналист.
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в мире, россия, великобритания, владимир зеленский, москва, борис джонсон
В мире, Россия, Великобритания, Владимир Зеленский, Москва, Борис Джонсон
"Крайние меры". Россия сделала предупреждение Британии, пишут СМИ

InfoBrics: Россия может разорвать отношения с Британией из-за ее русофобской политики

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВодовзводная башня Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец
Водовзводная башня Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Водовзводная башня Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Россия готова пойти на крайние меры, если Великобритания продолжит проводить русофобскую политику, пишет обозреватель Драго Боснич в статье для портала InfoBrics.
«

"Ястребиная политика Лондона дает о себе знать с первых дней конфликта. Когда Москва и Киев начали вести первые переговоры, именно британский премьер-министр Борис Джонсон вмешался в ситуацию и призывал Владимира Зеленского не идти на компромисс с русскими", — говорится в публикации.

С тех пор независимо от того, кто находился у руля, Лондон только усиливал и без того обширную военную поддержку киевского режима, отметил автор материала.
"Россия не раз требовала от Великобритании перестать затягивать конфликт, но эти заявления не были услышаны. В связи с этим Москва может предпринять последние, крайние меры, которые положат конец отношениям между двумя странами", — пояснил Боснич.
По его словам, оголтелая русофобия британцев затуманивает им рассудок, не оставляя России другого выбора, кроме как прервать контакты. А это станет еще одним шагом к ядерному конфликту, подытожил журналист.
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