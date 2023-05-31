https://ria.ru/20230531/ukraina-1875378100.html

"Крайние меры". Россия сделала предупреждение Британии, пишут СМИ

"Крайние меры". Россия сделала предупреждение Британии, пишут СМИ - РИА Новости, 31.05.2023

"Крайние меры". Россия сделала предупреждение Британии, пишут СМИ

Россия готова пойти на крайние меры, если Великобритания продолжит проводить русофобскую политику, пишет обозреватель Драго Боснич в статье для портала... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T17:14

2023-05-31T17:14

2023-05-31T17:33

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Россия готова пойти на крайние меры, если Великобритания продолжит проводить русофобскую политику, пишет обозреватель Драго Боснич в статье для портала InfoBrics."Ястребиная политика Лондона дает о себе знать с первых дней конфликта. Когда Москва и Киев начали вести первые переговоры, именно британский премьер-министр Борис Джонсон вмешался в ситуацию и призывал Владимира Зеленского не идти на компромисс с русскими", — говорится в публикации.С тех пор независимо от того, кто находился у руля, Лондон только усиливал и без того обширную военную поддержку киевского режима, отметил автор материала."Россия не раз требовала от Великобритании перестать затягивать конфликт, но эти заявления не были услышаны. В связи с этим Москва может предпринять последние, крайние меры, которые положат конец отношениям между двумя странами", — пояснил Боснич.По его словам, оголтелая русофобия британцев затуманивает им рассудок, не оставляя России другого выбора, кроме как прервать контакты. А это станет еще одним шагом к ядерному конфликту, подытожил журналист.

https://ria.ru/20230531/ukraina-1875233557.html

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в мире, россия, великобритания, владимир зеленский, москва, борис джонсон