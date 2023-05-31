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Белорусские пограничники обратились с неожиданным призывом к ВСУ - РИА Новости, 31.05.2023
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14:47 31.05.2023 (обновлено: 14:52 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/ukraina-1875328292.html
Белорусские пограничники обратились с неожиданным призывом к ВСУ
Белорусские пограничники обратились с неожиданным призывом к ВСУ - РИА Новости, 31.05.2023
Белорусские пограничники обратились с неожиданным призывом к ВСУ
Белорусские пограничники транслируют на позиции ВСУ запись о том, что их "борщи — родственники", а в европейской кухне таких блюд нет, сообщил Sputnik."Когда... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T14:47
2023-05-31T14:52
в мире
украина
белоруссия
минск
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Белорусские пограничники транслируют на позиции ВСУ запись о том, что их "борщи — родственники", а в европейской кухне таких блюд нет, сообщил Sputnik."Когда вам будет не из чего готовить борщ — переходите на нашу сторону. Попробуйте белорусский борщ. Не пожалеете", — говорится в аудиозаписи.В ответ погранслужба Украины заявила, что белорусский борщ "больше похож на русские щи".Ранее погранслужба Белоруссии сообщала о провокациях Украины на границе, для их предотвращения Минск вынужден выставлять укрупненные пограннаряды и задействовать маневренные группы территориальных органов погранслужбы.
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в мире, украина, белоруссия, минск, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Белоруссия, Минск, Вооруженные силы Украины
Белорусские пограничники обратились с неожиданным призывом к ВСУ

Белорусские пограничники попытались переманить украинских коллег с помощью борща

© Фото : Государственный пограничный комитет Республики БеларусьБелорусские пограничники на границе с Украиной
Белорусские пограничники на границе с Украиной - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© Фото : Государственный пограничный комитет Республики Беларусь
Белорусские пограничники на границе с Украиной. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Белорусские пограничники транслируют на позиции ВСУ запись о том, что их "борщи — родственники", а в европейской кухне таких блюд нет, сообщил Sputnik.

"Когда вам будет не из чего готовить борщ — переходите на нашу сторону. Попробуйте белорусский борщ. Не пожалеете", — говорится в аудиозаписи.
В ответ погранслужба Украины заявила, что белорусский борщ "больше похож на русские щи".
Ранее погранслужба Белоруссии сообщала о провокациях Украины на границе, для их предотвращения Минск вынужден выставлять укрупненные пограннаряды и задействовать маневренные группы территориальных органов погранслужбы.
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