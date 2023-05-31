https://ria.ru/20230531/ukraina-1875328292.html

Белорусские пограничники обратились с неожиданным призывом к ВСУ

Белорусские пограничники обратились с неожиданным призывом к ВСУ - РИА Новости, 31.05.2023

Белорусские пограничники обратились с неожиданным призывом к ВСУ

Белорусские пограничники транслируют на позиции ВСУ запись о том, что их "борщи — родственники", а в европейской кухне таких блюд нет, сообщил Sputnik."Когда... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T14:47

2023-05-31T14:47

2023-05-31T14:52

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Белорусские пограничники транслируют на позиции ВСУ запись о том, что их "борщи — родственники", а в европейской кухне таких блюд нет, сообщил Sputnik."Когда вам будет не из чего готовить борщ — переходите на нашу сторону. Попробуйте белорусский борщ. Не пожалеете", — говорится в аудиозаписи.В ответ погранслужба Украины заявила, что белорусский борщ "больше похож на русские щи".Ранее погранслужба Белоруссии сообщала о провокациях Украины на границе, для их предотвращения Минск вынужден выставлять укрупненные пограннаряды и задействовать маневренные группы территориальных органов погранслужбы.

https://ria.ru/20230531/ukraina-1875269692.html

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