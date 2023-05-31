https://ria.ru/20230531/ukraina-1875275443.html

В США заметили странную деталь, объединяющую Украину и ИГ*

В США заметили странную деталь, объединяющую Украину и ИГ* - РИА Новости, 31.05.2023

В США заметили странную деталь, объединяющую Украину и ИГ*

ВСУ, как и ИГ*, используют коммерческие дроны и камеры GoPro, чтобы записывать происходящее на поле боя, и используют эти жестокие кадры для создания роликов... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T11:48

2023-05-31T11:48

2023-05-31T15:41

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исламское государство

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. ВСУ, как и ИГ*, используют коммерческие дроны и камеры GoPro, чтобы записывать происходящее на поле боя, и используют эти жестокие кадры для создания роликов для соцсетей, пишет Newsweek."Украинские батальоны, такие как "Белые волки", ведут съемки с высоты птичьего полета, чтобы потом использовать отснятое в социальных сетях. Это граничит с геймификацией реальных боев", - сообщает издание.Этот метод, объясняет автор, использовали боевики террористической группировки "Исламское государство"*. Они продвигали изощренные и жестокие видеоролики в рамках вербовочной кампании.Автор сказал, что уже практически невозможно отличить кадры реальных боевых действий на Украине от скринов видеоигр. "Это стирает грань между ними, особенно когда большинство молодых людей смотрят видео и играют в игры на своих телефонах, где маленькие экраны сводят к минимуму разницу между видео высокого разрешения и материалом более низкого качества", - пояснил он.*Запрещенная в России террористическая организация

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в мире, украина, россия, исламское государство, вооруженные силы украины