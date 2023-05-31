https://ria.ru/20230531/ukraina-1875275443.html
В США заметили странную деталь, объединяющую Украину и ИГ*
В США заметили странную деталь, объединяющую Украину и ИГ* - РИА Новости, 31.05.2023
В США заметили странную деталь, объединяющую Украину и ИГ*
ВСУ, как и ИГ*, используют коммерческие дроны и камеры GoPro, чтобы записывать происходящее на поле боя, и используют эти жестокие кадры для создания роликов... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T11:48
2023-05-31T11:48
2023-05-31T15:41
в мире
украина
россия
исламское государство
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854234001_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_58431f294bf2d0d54a6a5d41b96b161e.jpg
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. ВСУ, как и ИГ*, используют коммерческие дроны и камеры GoPro, чтобы записывать происходящее на поле боя, и используют эти жестокие кадры для создания роликов для соцсетей, пишет Newsweek."Украинские батальоны, такие как "Белые волки", ведут съемки с высоты птичьего полета, чтобы потом использовать отснятое в социальных сетях. Это граничит с геймификацией реальных боев", - сообщает издание.Этот метод, объясняет автор, использовали боевики террористической группировки "Исламское государство"*. Они продвигали изощренные и жестокие видеоролики в рамках вербовочной кампании.Автор сказал, что уже практически невозможно отличить кадры реальных боевых действий на Украине от скринов видеоигр. "Это стирает грань между ними, особенно когда большинство молодых людей смотрят видео и играют в игры на своих телефонах, где маленькие экраны сводят к минимуму разницу между видео высокого разрешения и материалом более низкого качества", - пояснил он.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230531/ukraina-1875269692.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854234001_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_bb0b68b835e35e6b72ab16b90ef5bbf3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, исламское государство, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Исламское государство, Вооруженные силы Украины
В США заметили странную деталь, объединяющую Украину и ИГ*
Newsweek: Украина взяла на вооружение тактику ИГ* по геймификации сражений
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости.
ВСУ, как и ИГ*, используют коммерческие дроны и камеры GoPro, чтобы записывать происходящее на поле боя, и используют эти жестокие кадры для создания роликов для соцсетей, пишет Newsweek
.
"Украинские батальоны, такие как "Белые волки", ведут съемки с высоты птичьего полета, чтобы потом использовать отснятое в социальных сетях. Это граничит с геймификацией реальных боев", - сообщает издание.
Этот метод, объясняет автор, использовали боевики террористической группировки "Исламское государство"*. Они продвигали изощренные и жестокие видеоролики в рамках вербовочной кампании.
Автор сказал, что уже практически невозможно отличить кадры реальных боевых действий на Украине от скринов видеоигр. "Это стирает грань между ними, особенно когда большинство молодых людей смотрят видео и играют в игры на своих телефонах, где маленькие экраны сводят к минимуму разницу между видео высокого разрешения и материалом более низкого качества", - пояснил он.
*Запрещенная в России террористическая организация
"Много шума". СМИ раскрыли, что Россия сделала с ВСУ одним ударом