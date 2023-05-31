https://ria.ru/20230531/ufsb-1875331239.html
Бросившему коктейль Молотова в здание УФСБ в Краснодаре вынесли приговор
Бросившему коктейль Молотова в здание УФСБ в Краснодаре вынесли приговор - РИА Новости, 31.05.2023
Бросившему коктейль Молотова в здание УФСБ в Краснодаре вынесли приговор
Южный окружной военный суд приговорил к 8,5 годам лишения свободы Игоря Паскаря, бросившего бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью в сторону здания УФСБ... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T14:55
2023-05-31T14:55
2023-05-31T14:55
происшествия
россия
краснодарский край
краснодар
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 8,5 годам лишения свободы Игоря Паскаря, бросившего бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью в сторону здания УФСБ России по Краснодарскому краю и на тротуар возле патриотического плаката, сообщил журналистам представитель суда. По его данным, 12 июня прошлого года в Краснодаре Паскарь поджег фитиль стеклянной бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью по типу коктейля Молотова и бросил ее на тротуар под закрепленным на стене здания плакатом с патриотическим изображением. Спустя два дня подсудимый бросил аналогичную бутылку с зажженным фитилем в сторону входной двери здания управления ФСБ России по Краснодарскому краю. После этого Паскарь раскрасил лицо полосами желтого и синего цветов и остался на месте происшествия. Его задержали сотрудники правоохранительных органов. Уголовное дело было возбуждено по статьям "Вандализм" и "Террористический акт". "В соответствии с приговором суда Паскарь признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 3 лет в тюрьме", - сказал представитель суда. Приговор в законную силу еще не вступил.
https://ria.ru/20230428/arest-1868488515.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, краснодарский край, краснодар, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Краснодар, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Бросившему коктейль Молотова в здание УФСБ в Краснодаре вынесли приговор
Суд дал 8,5 года колонии мужчине, бросившему коктейль Молотова в здание УФСБ в Краснодаре
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 8,5 годам лишения свободы Игоря Паскаря, бросившего бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью в сторону здания УФСБ России по Краснодарскому краю и на тротуар возле патриотического плаката, сообщил журналистам представитель суда.
По его данным, 12 июня прошлого года в Краснодаре
Паскарь поджег фитиль стеклянной бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью по типу коктейля Молотова и бросил ее на тротуар под закрепленным на стене здания плакатом с патриотическим изображением. Спустя два дня подсудимый бросил аналогичную бутылку с зажженным фитилем в сторону входной двери здания управления ФСБ
России по Краснодарскому краю.
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После этого Паскарь раскрасил лицо полосами желтого и синего цветов и остался на месте происшествия. Его задержали сотрудники правоохранительных органов. Уголовное дело было возбуждено по статьям "Вандализм" и "Террористический акт".
"В соответствии с приговором суда Паскарь признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 3 лет в тюрьме", - сказал представитель суда.
Приговор в законную силу еще не вступил.
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