https://ria.ru/20230531/udary-1875323324.html

Лавров уличил Запад во лжи после заявлений об ударах ВСУ по России

Лавров уличил Запад во лжи после заявлений об ударах ВСУ по России - РИА Новости, 31.05.2023

Лавров уличил Запад во лжи после заявлений об ударах ВСУ по России

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ложью слова Запада о том, что он не поощряет удары по российской территории, при этом поставляя все более дальнобойные... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T14:30

2023-05-31T14:30

2023-05-31T14:31

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киев

россия

мозамбик

сергей лавров

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МАПУТУ, 31 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ложью слова Запада о том, что он не поощряет удары по российской территории, при этом поставляя все более дальнобойные вооружения Киеву. "Когда Запад поставляет все более и более дальнобойное вооружение украинскому режиму и при этом говорит, как бы оправдываясь, что мы не поощряем удары по собственно российской территории – это ложь", – сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром общественных работ, жилья и водных ресурсов Мозамбика Карпушем Мешкитой.

https://ria.ru/20230530/bpla-1875065840.html

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в мире, киев, россия, мозамбик, сергей лавров