https://ria.ru/20230531/udary-1875323324.html
Лавров уличил Запад во лжи после заявлений об ударах ВСУ по России
Лавров уличил Запад во лжи после заявлений об ударах ВСУ по России - РИА Новости, 31.05.2023
Лавров уличил Запад во лжи после заявлений об ударах ВСУ по России
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ложью слова Запада о том, что он не поощряет удары по российской территории, при этом поставляя все более дальнобойные... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T14:30
2023-05-31T14:30
2023-05-31T14:31
в мире
киев
россия
мозамбик
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875020662_0:511:2730:2047_1920x0_80_0_0_5a9289b4f600692b16a1403e6229a46c.jpg
МАПУТУ, 31 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ложью слова Запада о том, что он не поощряет удары по российской территории, при этом поставляя все более дальнобойные вооружения Киеву. "Когда Запад поставляет все более и более дальнобойное вооружение украинскому режиму и при этом говорит, как бы оправдываясь, что мы не поощряем удары по собственно российской территории – это ложь", – сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром общественных работ, жилья и водных ресурсов Мозамбика Карпушем Мешкитой.
https://ria.ru/20230530/bpla-1875065840.html
киев
россия
мозамбик
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875020662_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_1957e13777523bbf6547cce65c194c6e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, россия, мозамбик, сергей лавров
В мире, Киев, Россия, Мозамбик, Сергей Лавров
Лавров уличил Запад во лжи после заявлений об ударах ВСУ по России
Лавров назвал ложью слова Запада о том, что он не поощряет удары ВСУ по России