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Лавров уличил Запад во лжи после заявлений об ударах ВСУ по России - РИА Новости, 31.05.2023
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14:30 31.05.2023 (обновлено: 14:31 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/udary-1875323324.html
Лавров уличил Запад во лжи после заявлений об ударах ВСУ по России
Лавров уличил Запад во лжи после заявлений об ударах ВСУ по России - РИА Новости, 31.05.2023
Лавров уличил Запад во лжи после заявлений об ударах ВСУ по России
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ложью слова Запада о том, что он не поощряет удары по российской территории, при этом поставляя все более дальнобойные... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T14:30
2023-05-31T14:31
в мире
киев
россия
мозамбик
сергей лавров
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МАПУТУ, 31 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ложью слова Запада о том, что он не поощряет удары по российской территории, при этом поставляя все более дальнобойные вооружения Киеву. "Когда Запад поставляет все более и более дальнобойное вооружение украинскому режиму и при этом говорит, как бы оправдываясь, что мы не поощряем удары по собственно российской территории – это ложь", – сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром общественных работ, жилья и водных ресурсов Мозамбика Карпушем Мешкитой.
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в мире, киев, россия, мозамбик, сергей лавров
В мире, Киев, Россия, Мозамбик, Сергей Лавров
Лавров уличил Запад во лжи после заявлений об ударах ВСУ по России

Лавров назвал ложью слова Запада о том, что он не поощряет удары ВСУ по России

© АГН "Москва" / Денис ВоронинОперативные службы на месте попадания беспилотного летательного аппарата в жилой дом по адресу: ул. Атласова, д. 11
Оперативные службы на месте попадания беспилотного летательного аппарата в жилой дом по адресу: ул. Атласова, д. 11 - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Оперативные службы на месте попадания беспилотного летательного аппарата в жилой дом по адресу: ул. Атласова, д. 11
Читать ria.ru в
МАПУТУ, 31 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ложью слова Запада о том, что он не поощряет удары по российской территории, при этом поставляя все более дальнобойные вооружения Киеву.
"Когда Запад поставляет все более и более дальнобойное вооружение украинскому режиму и при этом говорит, как бы оправдываясь, что мы не поощряем удары по собственно российской территории – это ложь", – сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром общественных работ, жилья и водных ресурсов Мозамбика Карпушем Мешкитой.
Сотрудники экстренных служб у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
Атака украинских БПЛА на Москву: месть и хайп не удались
30 мая, 14:39
 
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