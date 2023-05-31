https://ria.ru/20230531/ubiystvo-1875332062.html
Задержанный по подозрению в убийстве главы села в Дагестане раскрыл мотив
Задержанный по подозрению в убийстве главы села в Дагестане раскрыл мотив - РИА Новости, 31.05.2023
Задержанный по подозрению в убийстве главы села в Дагестане раскрыл мотив
Задержанный по подозрению в убийстве главы села Рубас Дербентского района Дагестана сознался в содеянном и заявил, что мотивом преступления стал длительный... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T14:56
2023-05-31T14:56
2023-05-31T14:56
жилье
происшествия
дербентский район
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МАХАЧКАЛА, 31 мая - РИА Новости. Задержанный по подозрению в убийстве главы села Рубас Дербентского района Дагестана сознался в содеянном и заявил, что мотивом преступления стал длительный конфликт из-за недвижимости, сообщили в пресс-службе МВД республики. Глава села Рубас 61-летний Гаджикурбан Байрамбегов был застрелен в среду около полудня у своего дома. В пресс-службе райадминистрации сообщали, что предполагаемый убийца Садик Таибов сам позвонил по номеру 112 и заявил, что застрелил Байрамбегова. Медики констатировали гибель главы села вследствие огнестрельного ранения в область сердца. "Подозреваемый в убийстве 58-летний местный житель сдался сотрудникам полиции и сознался в содеянном. Он пояснил, что у него с убитым был серьезный конфликт из-за недвижимости, мирно разрешить который не удавалось в течение длительного времени", – говорится в сообщении полицейского главка. "Он мои дома продал, он меня бомжом сделал", – говорит задержанный на видео, опубликованном в Telegram-канале МВД Дагестана.
https://ria.ru/20230526/ubiystvo-1874418572.html
дербентский район
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Подозреваемый в убийстве главы села о конфликте с жертвой
Подозреваемый в убийстве главы села о конфликте с жертвой
2023-05-31T14:56
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PT0M17S
РИА Новости
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жилье, происшествия, дербентский район
Жилье, Происшествия, Дербентский район
Задержанный по подозрению в убийстве главы села в Дагестане раскрыл мотив
МВД: мотивом убийства главы села в Дагестане стал конфликт из-за недвижимости
МАХАЧКАЛА, 31 мая - РИА Новости.
Задержанный по подозрению в убийстве главы села Рубас Дербентского района Дагестана сознался в содеянном и заявил, что мотивом преступления стал длительный конфликт из-за недвижимости, сообщили в пресс-службе
МВД республики.
Глава села Рубас 61-летний Гаджикурбан Байрамбегов был застрелен в среду около полудня у своего дома. В пресс-службе райадминистрации сообщали, что предполагаемый убийца Садик Таибов сам позвонил по номеру 112 и заявил, что застрелил Байрамбегова. Медики констатировали гибель главы села вследствие огнестрельного ранения в область сердца.
"Подозреваемый в убийстве 58-летний местный житель сдался сотрудникам полиции и сознался в содеянном. Он пояснил, что у него с убитым был серьезный конфликт из-за недвижимости, мирно разрешить который не удавалось в течение длительного времени", – говорится в сообщении полицейского главка.
"Он мои дома продал, он меня бомжом сделал", – говорит задержанный на видео, опубликованном в Telegram-канале МВД Дагестана.
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