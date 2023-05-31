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В Турции не исключили, что Эрдоган полностью изменит состав правительства - РИА Новости, 31.05.2023
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08:48 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/turtsiya-1875229038.html
В Турции не исключили, что Эрдоган полностью изменит состав правительства
В Турции не исключили, что Эрдоган полностью изменит состав правительства - РИА Новости, 31.05.2023
В Турции не исключили, что Эрдоган полностью изменит состав правительства
Переизбранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может полностью изменить состав своего кабинета министров, турецкий лидер разработал "дорожную карту" на... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T08:48
2023-05-31T08:48
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
президентские выборы в турции
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АНКАРА, 31 мая - РИА Новости. Переизбранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может полностью изменить состав своего кабинета министров, турецкий лидер разработал "дорожную карту" на следующие пять лет руководства страной, сообщает телеканал TGRT Haber. Эрдоган одержал победу во втором туре выборов президента Турции, набрав более 52% голосов. "Президент Эрдоган, победивший на выборах, сразу же приступил к работе. Принимая поздравления от мировых лидеров, Эрдоган также разработал "дорожную карту", которую необходимо реализовать в течение пятилетнего периода. Пока ходят громкие слухи о том, кто войдет в состав нового кабинета министров, сегодня состоится последнее заседание кабинета с участием действующих министров", - передал телеканал. Ожидается, что кабинет, который соберется под председательством президента Эрдогана, начнет работу в среду примерно в 15.30 (совпадает с мск). "Экономика будет главным пунктом повестки дня кабинета, заседание которого было перенесено на конец месяца в связи с выборами. Ожидается, что президент Эрдоган объявит новый состав кабинета в субботу... ходят слухи, что состав кабинета будет полностью изменен", - добавил телеканал.
https://ria.ru/20230528/erdogan-1874700046.html
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы в турции
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Президентские выборы в Турции
В Турции не исключили, что Эрдоган полностью изменит состав правительства

TGRT Haber: Эрдоган может полностью изменить состав турецкого правительства

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
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АНКАРА, 31 мая - РИА Новости. Переизбранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может полностью изменить состав своего кабинета министров, турецкий лидер разработал "дорожную карту" на следующие пять лет руководства страной, сообщает телеканал TGRT Haber.
Эрдоган одержал победу во втором туре выборов президента Турции, набрав более 52% голосов.
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"Президент Эрдоган, победивший на выборах, сразу же приступил к работе. Принимая поздравления от мировых лидеров, Эрдоган также разработал "дорожную карту", которую необходимо реализовать в течение пятилетнего периода. Пока ходят громкие слухи о том, кто войдет в состав нового кабинета министров, сегодня состоится последнее заседание кабинета с участием действующих министров", - передал телеканал.
Ожидается, что кабинет, который соберется под председательством президента Эрдогана, начнет работу в среду примерно в 15.30 (совпадает с мск).
«
"Экономика будет главным пунктом повестки дня кабинета, заседание которого было перенесено на конец месяца в связи с выборами. Ожидается, что президент Эрдоган объявит новый состав кабинета в субботу... ходят слухи, что состав кабинета будет полностью изменен", - добавил телеканал.
Сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана празднуют его победу во втором туре выборов у Президентского дворца в Анкаре - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
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В миреТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганПрезидентские выборы в Турции
 
 
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