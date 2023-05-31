https://ria.ru/20230531/turtsiya-1875229038.html

В Турции не исключили, что Эрдоган полностью изменит состав правительства

В Турции не исключили, что Эрдоган полностью изменит состав правительства - РИА Новости, 31.05.2023

В Турции не исключили, что Эрдоган полностью изменит состав правительства

Переизбранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может полностью изменить состав своего кабинета министров, турецкий лидер разработал "дорожную карту" на... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T08:48

2023-05-31T08:48

2023-05-31T08:48

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

президентские выборы в турции

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АНКАРА, 31 мая - РИА Новости. Переизбранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может полностью изменить состав своего кабинета министров, турецкий лидер разработал "дорожную карту" на следующие пять лет руководства страной, сообщает телеканал TGRT Haber. Эрдоган одержал победу во втором туре выборов президента Турции, набрав более 52% голосов. "Президент Эрдоган, победивший на выборах, сразу же приступил к работе. Принимая поздравления от мировых лидеров, Эрдоган также разработал "дорожную карту", которую необходимо реализовать в течение пятилетнего периода. Пока ходят громкие слухи о том, кто войдет в состав нового кабинета министров, сегодня состоится последнее заседание кабинета с участием действующих министров", - передал телеканал. Ожидается, что кабинет, который соберется под председательством президента Эрдогана, начнет работу в среду примерно в 15.30 (совпадает с мск). "Экономика будет главным пунктом повестки дня кабинета, заседание которого было перенесено на конец месяца в связи с выборами. Ожидается, что президент Эрдоган объявит новый состав кабинета в субботу... ходят слухи, что состав кабинета будет полностью изменен", - добавил телеканал.

https://ria.ru/20230528/erdogan-1874700046.html

https://ria.ru/20230531/demokratiya-1875172939.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы в турции