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Sitronics Group представила свои решения для цифровизации на ЦИПР-2023

Sitronics Group представила свои решения для цифровизации на ЦИПР-2023 - РИА Новости, 31.05.2023

Sitronics Group представила свои решения для цифровизации на ЦИПР-2023

В рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде в среду компания Sitronics Group продемонстрировала свои импортозамещающие... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T16:40

2023-05-31T16:40

2023-05-31T16:40

пресс-релизы

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МОСКВА, 31 мая - Пресс-служба Sitronics Group. В рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде в среду компания Sitronics Group продемонстрировала свои импортозамещающие решения для создания ИТ-инфраструктуры, безопасности промышленности и судоходства, а также электросуда.Многопрофильная ИТ-компания Sitronics Group представила разработанные цифровые решения для государства и бизнеса: Платформу виртуализации, модульный ЦОД, работу технологии видеоаналитики, цифровой сканер документов, а в сфере судоходства – первую полностью российскую систему управления движением судов для портов и несколько моделей инновационных электросудов.В частности, платформа виртуализации увеличивает эффективность использования серверных мощностей. Платформа внесена в реестр отечественного ПО, а также успешно протестирована на совместимость с серверами российского производства. Цифровой сканер служит для мгновенного распознавания документов, применим в банковской, страховой и транспортной сферах. Также разработчики представили работу технологии видеоаналитики, предназначенную для контроля сложных ручных технологических операций, безопасности технологических процессов, мониторинга общественной безопасности, контроля учебного процесса и спортивной аналитики.На стенде компании продемонстрирована работа первой полностью российской системы управления движением судов для портов (СУДС) "СиТрафик", разработанная Sitronics Group. СУДС прошла сертификационные испытания, внесена в Единый реестр российского ПО и помогает решать задачу достижения технологического суверенитета страны.Кроме того, в сфере судоходства Sitronics Group представила инновационные пассажирские электрические суда. Верфь Emperium, входящая в группу компаний, первой в России запустила их серийное производство."Сегодня мы сконцентрированы на том, чтобы дать бизнесу и экономике возможность безболезненно масштабировать ИТ-ресурсы, помогать поддерживать высокий уровень безопасности российской инфраструктуры. И стремимся к тому, чтобы оперативно предоставлять решения или продукты под запросы стратегически значимых отраслей", - сказал президент Sitronics Group Николай Пожидаев.Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Заявка на размещение пресс-релиза.

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы