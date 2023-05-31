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Второй реабилитационный центр для участников СВО построят в Кузбассе
Второй реабилитационный центр для участников СВО построят в Кузбассе - РИА Новости, 02.06.2023
Второй реабилитационный центр для участников СВО построят в Кузбассе
Второй реабилитационный центр для участников специальной военной операции построят в Кузбассе, рассказал журналистам губернатор Сергей Цивилев. РИА Новости, 02.06.2023
2023-05-31T11:28
2023-05-31T11:28
2023-06-02T11:56
кемерово
сергей цивилев
кемеровская область
сво
спецоперация
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КЕМЕРОВО, 31 мая – РИА Новости. Второй реабилитационный центр для участников специальной военной операции построят в Кузбассе, рассказал журналистам губернатор Сергей Цивилев. "Один специализированный реабилитационный центр – это в Шерегеше у нас строится, один специализированный реабилитационный центр в городе Кемерово (построят – ред.). Эти центры будут работать, прежде всего, конечно, для участников СВО, но они будут специализированы под опорно-двигательные проблемы, под сердечно-сосудистые проблемы и под онкологические проблемы для реабилитации", – сказал Цивилев. Как уточнил журналистам министр здравоохранения региона Дмитрий Беглов, на данный момент в Кемерово ведутся изыскательные работы. "Определяется площадка, здесь мы сейчас определяемся с местом, где будет более удобно, где будет располагаться центр", – добавил министр.
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кемерово
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кемерово, сергей цивилев, кемеровская область, сво, спецоперация
Кемерово, Сергей Цивилев, Кемеровская область, СВО, Спецоперация
КЕМЕРОВО, 31 мая – РИА Новости. Второй реабилитационный центр для участников специальной военной операции построят в Кузбассе, рассказал журналистам губернатор Сергей Цивилев.
"Один специализированный реабилитационный центр – это в Шерегеше у нас строится, один специализированный реабилитационный центр в городе Кемерово
(построят – ред.). Эти центры будут работать, прежде всего, конечно, для участников СВО, но они будут специализированы под опорно-двигательные проблемы, под сердечно-сосудистые проблемы и под онкологические проблемы для реабилитации", – сказал Цивилев.
Как уточнил журналистам министр здравоохранения региона Дмитрий Беглов, на данный момент в Кемерово ведутся изыскательные работы.
"Определяется площадка, здесь мы сейчас определяемся с местом, где будет более удобно, где будет располагаться центр", – добавил министр.
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