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Второй реабилитационный центр для участников СВО построят в Кузбассе

Второй реабилитационный центр для участников СВО построят в Кузбассе - РИА Новости, 02.06.2023

Второй реабилитационный центр для участников СВО построят в Кузбассе

Второй реабилитационный центр для участников специальной военной операции построят в Кузбассе, рассказал журналистам губернатор Сергей Цивилев. РИА Новости, 02.06.2023

2023-05-31T11:28

2023-05-31T11:28

2023-06-02T11:56

кемерово

сергей цивилев

кемеровская область

сво

спецоперация

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КЕМЕРОВО, 31 мая – РИА Новости. Второй реабилитационный центр для участников специальной военной операции построят в Кузбассе, рассказал журналистам губернатор Сергей Цивилев. "Один специализированный реабилитационный центр – это в Шерегеше у нас строится, один специализированный реабилитационный центр в городе Кемерово (построят – ред.). Эти центры будут работать, прежде всего, конечно, для участников СВО, но они будут специализированы под опорно-двигательные проблемы, под сердечно-сосудистые проблемы и под онкологические проблемы для реабилитации", – сказал Цивилев. Как уточнил журналистам министр здравоохранения региона Дмитрий Беглов, на данный момент в Кемерово ведутся изыскательные работы. "Определяется площадка, здесь мы сейчас определяемся с местом, где будет более удобно, где будет располагаться центр", – добавил министр.

https://ria.ru/20230512/pomosch-1871382128.html

кемерово

кемеровская область

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Алёна Пава

кемерово, сергей цивилев, кемеровская область, сво, спецоперация