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Второй реабилитационный центр для участников СВО построят в Кузбассе - РИА Новости, 02.06.2023
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11:28 31.05.2023 (обновлено: 11:56 02.06.2023)
https://ria.ru/20230531/tsentr-1875729016.html
Второй реабилитационный центр для участников СВО построят в Кузбассе
Второй реабилитационный центр для участников СВО построят в Кузбассе - РИА Новости, 02.06.2023
Второй реабилитационный центр для участников СВО построят в Кузбассе
Второй реабилитационный центр для участников специальной военной операции построят в Кузбассе, рассказал журналистам губернатор Сергей Цивилев. РИА Новости, 02.06.2023
2023-05-31T11:28
2023-06-02T11:56
кемерово
сергей цивилев
кемеровская область
сво
спецоперация
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КЕМЕРОВО, 31 мая – РИА Новости. Второй реабилитационный центр для участников специальной военной операции построят в Кузбассе, рассказал журналистам губернатор Сергей Цивилев. "Один специализированный реабилитационный центр – это в Шерегеше у нас строится, один специализированный реабилитационный центр в городе Кемерово (построят – ред.). Эти центры будут работать, прежде всего, конечно, для участников СВО, но они будут специализированы под опорно-двигательные проблемы, под сердечно-сосудистые проблемы и под онкологические проблемы для реабилитации", – сказал Цивилев. Как уточнил журналистам министр здравоохранения региона Дмитрий Беглов, на данный момент в Кемерово ведутся изыскательные работы. "Определяется площадка, здесь мы сейчас определяемся с местом, где будет более удобно, где будет располагаться центр", – добавил министр.
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кемерово, сергей цивилев, кемеровская область, сво, спецоперация
Кемерово, Сергей Цивилев, Кемеровская область, СВО, Спецоперация

Второй реабилитационный центр для участников СВО построят в Кузбассе

© Фото : пресс-служба правительства КузбассаГубернатор Кузбасса Сергей Цивилев на церемонии открытия филиала Фонда "Защитники Отечества" в Кемерове
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на церемонии открытия филиала Фонда Защитники Отечества в Кемерове - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© Фото : пресс-служба правительства Кузбасса
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на церемонии открытия филиала Фонда "Защитники Отечества" в Кемерове
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 31 мая – РИА Новости. Второй реабилитационный центр для участников специальной военной операции построят в Кузбассе, рассказал журналистам губернатор Сергей Цивилев.
"Один специализированный реабилитационный центр – это в Шерегеше у нас строится, один специализированный реабилитационный центр в городе Кемерово (построят – ред.). Эти центры будут работать, прежде всего, конечно, для участников СВО, но они будут специализированы под опорно-двигательные проблемы, под сердечно-сосудистые проблемы и под онкологические проблемы для реабилитации", – сказал Цивилев.
Как уточнил журналистам министр здравоохранения региона Дмитрий Беглов, на данный момент в Кемерово ведутся изыскательные работы.
"Определяется площадка, здесь мы сейчас определяемся с местом, где будет более удобно, где будет располагаться центр", – добавил министр.
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КемеровоСергей ЦивилевКемеровская областьСВОСпецоперация
 
 
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