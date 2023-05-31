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Выросло число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 31.05.2023
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09:20 31.05.2023 (обновлено: 09:22 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/tribuna-1875232420.html
Выросло число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону
Выросло число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 31.05.2023
Выросло число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону
Число пострадавших при обрушении трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону возросло до 32 человек, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T09:20
2023-05-31T09:22
ростов-на-дону
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая - РИА Новости, Юлия Насулина. Число пострадавших при обрушении трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону возросло до 32 человек, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Трибуна обрушилась при порыве шквалистого ветра на территории Гребного канала в Ростове во вторник вечером во время школьных соревнований по футболу. Губернатор области Василий Голубев сообщал, что погибла женщина, пострадали 26 человек, включая 15 детей."На сегодняшний день 32 пострадавших, включая 21 ребенка. Одна женщина погибла", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что госпитализированы не все пострадавшие.Возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человек".
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ростов-на-дону, происшествия
Ростов-на-Дону, Происшествия
Выросло число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону

Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 32 человек

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи на месте обрушения трибуны Гребного канала в Ростове-на-Дону
Автомобили скорой помощи на месте обрушения трибуны Гребного канала в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи на месте обрушения трибуны Гребного канала в Ростове-на-Дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая - РИА Новости, Юлия Насулина. Число пострадавших при обрушении трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону возросло до 32 человек, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Трибуна обрушилась при порыве шквалистого ветра на территории Гребного канала в Ростове во вторник вечером во время школьных соревнований по футболу. Губернатор области Василий Голубев сообщал, что погибла женщина, пострадали 26 человек, включая 15 детей.
«
"На сегодняшний день 32 пострадавших, включая 21 ребенка. Одна женщина погибла", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что госпитализированы не все пострадавшие.
Возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человек".
 
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