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Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки стрельбой в тире - РИА Новости, 31.05.2023
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13:07 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/tir-1875293381.html
Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки стрельбой в тире
Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки стрельбой в тире - РИА Новости, 31.05.2023
Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки стрельбой в тире
Причиной громких звуков, которые слышны в некоторых районах Севастополя, является учебная стрельба в тире Нахимовского училища, сообщил губернатор города Михаил РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T13:07
2023-05-31T13:07
происшествия
севастополь
михаил развожаев
россия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Причиной громких звуков, которые слышны в некоторых районах Севастополя, является учебная стрельба в тире Нахимовского училища, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале. "Громкие звуки - это в тире Нахимовского училища идут учебные стрельбы", - написал Развожаев.В городе все спокойно, отметил он.
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севастополь
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происшествия, севастополь, михаил развожаев, россия, республика крым
Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев, Россия, Республика Крым
Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки стрельбой в тире

Глава Севастополя Развожаев объяснил громкие звуки учебной стрельбой нахимовцев в тире

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОбелиск "Городу-герою Севастополю" в Севастополе
Обелиск Городу-герою Севастополю в Севастополе - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Обелиск "Городу-герою Севастополю" в Севастополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Причиной громких звуков, которые слышны в некоторых районах Севастополя, является учебная стрельба в тире Нахимовского училища, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
"Громкие звуки - это в тире Нахимовского училища идут учебные стрельбы", - написал Развожаев.
В городе все спокойно, отметил он.
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ПроисшествияСевастопольМихаил РазвожаевРоссияРеспублика Крым
 
 
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