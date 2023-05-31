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В Омске будут судить мужчину, избивавшего дочь и сына - РИА Новости, 31.05.2023
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15:13 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/sud-1875337098.html
В Омске будут судить мужчину, избивавшего дочь и сына
В Омске будут судить мужчину, избивавшего дочь и сына - РИА Новости, 31.05.2023
В Омске будут судить мужчину, избивавшего дочь и сына
Омич, которого обвиняют в истязании над 15-летней дочерью и 8-летним сыном, ждет суд, рассказали корреспонденту РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Омской... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T15:13
2023-05-31T15:13
россия
омская область
омск
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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ОМСК, 31 мая - РИА Новости. Омич, которого обвиняют в истязании над 15-летней дочерью и 8-летним сыном, ждет суд, рассказали корреспонденту РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Омской области. Следователи считают, что осенью 2022 года, в январе и марте 2023 года 39-летний житель Омска периодически избивал своих детей за различные мелкие провинности. О преступлении сообщила учительница, которая увидела у дочери мужчины следы побоев. "Обвиняемый применял неправомерные методы воспитания к 15-летней дочери, при малейшей провинности, например, опоздания, бил руками и кочергой, пинал, унижал и оскорблял. Кроме того, в марте он ударил 8-летнего сына, который пытался заступиться за сестру", - пояснили в пресс-службе. На отца детей возбудили уголовное дело по статьям "истязание несовершеннолетних" и "неисполнение обязанностей по воспитанию детей". Мужчину во время следствия лишили родительских прав и арестовали. "По итогам следствия в полицию и директору образовательного учреждения внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления. В настоящее время проводятся завершающие следственные действия, после чего будет решен вопрос о передаче в суд", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230526/arest-1874467032.html
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россия, омская область, омск, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Омская область, Омск, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Омске будут судить мужчину, избивавшего дочь и сына

В Омске будут судить мужчину, истязавшего пятнадцатилетнюю дочь и восьмилетнего сына

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ОМСК, 31 мая - РИА Новости. Омич, которого обвиняют в истязании над 15-летней дочерью и 8-летним сыном, ждет суд, рассказали корреспонденту РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.
Следователи считают, что осенью 2022 года, в январе и марте 2023 года 39-летний житель Омска периодически избивал своих детей за различные мелкие провинности. О преступлении сообщила учительница, которая увидела у дочери мужчины следы побоев.
"Обвиняемый применял неправомерные методы воспитания к 15-летней дочери, при малейшей провинности, например, опоздания, бил руками и кочергой, пинал, унижал и оскорблял. Кроме того, в марте он ударил 8-летнего сына, который пытался заступиться за сестру", - пояснили в пресс-службе.
На отца детей возбудили уголовное дело по статьям "истязание несовершеннолетних" и "неисполнение обязанностей по воспитанию детей". Мужчину во время следствия лишили родительских прав и арестовали.
"По итогам следствия в полицию и директору образовательного учреждения внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления. В настоящее время проводятся завершающие следственные действия, после чего будет решен вопрос о передаче в суд", - добавили в пресс-службе.
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РоссияОмская областьОмскПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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