Рейтинг@Mail.ru
Владимиров: Ставрополье выдало первый заем семье бойца СВО на развитие дела - РИА Новости, 31.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ставропольский край
Ставропольский край
 
10:36 31.05.2023 (обновлено: 10:37 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/stavropole-1875249488.html
Владимиров: Ставрополье выдало первый заем семье бойца СВО на развитие дела
Владимиров: Ставрополье выдало первый заем семье бойца СВО на развитие дела - РИА Новости, 31.05.2023
Владимиров: Ставрополье выдало первый заем семье бойца СВО на развитие дела
Семья участника специальной военной операции (СВО) из Кочубеевского округа Ставрополья получила первый заем на развитие небольшого дела, сообщает управление... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T10:36
2023-05-31T10:37
ставропольский край
ставропольский край
владимир владимиров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763068778_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_0c6f4503624864847bf4ad9720c7acf3.jpg
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Семья участника специальной военной операции (СВО) из Кочубеевского округа Ставрополья получила первый заем на развитие небольшого дела, сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора Ставропольского края и правительства Ставропольского края.В регионе недавно появилась новая мера поддержки военнослужащих и их семей - льготный заем на открытие или расширение бизнеса. Назвали его "Zа наших".По данным пресс-службы, заявки на такие займы приходят в основном от родных воинов. Власти рассчитывают, что они будут также поступать от ветеранов спецоперации. Уже работает и вторая мера поддержки - заем "Набирай обороты", - для проектов в пищевой и перерабатывающей промышленности.Ранее губернатор региона Владимир Владимиров поставил задачу краевому минэку, курирующему работу ставропольского Фонда микрофинансирования, чтобы эти механизмы были доступны для участников спецоперации уже с 1 мая.Как отмечается в сообщении, на старт бизнеса участники СВО смогут получить до 1 миллиона рублей - для этого будет действовать льготный заем "Zа наших". Второй заем - "Набирай обороты", размером до 500 тысяч рублей, поможет реализации инициатив в пищевой и перерабатывающей отрасли."Поможем, поддержим, проконсультируем защитников по вопросам, что у них возникнут. Вначале любого пути это важно. Двери организаций, которые входят в инфраструктуру поддержки бизнеса в крае, для участников СВО всегда открыты", - цитирует пресс-служба губернатора Владимирова.
https://ria.ru/20230525/god-1874083005.html
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763068778_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_03d7c426293d19ac970a172cb9ae1d3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ставропольский край, владимир владимиров
Ставропольский край, Ставропольский край, Владимир Владимиров

Владимиров: Ставрополье выдало первый заем семье бойца СВО на развитие дела

© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Семья участника специальной военной операции (СВО) из Кочубеевского округа Ставрополья получила первый заем на развитие небольшого дела, сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора Ставропольского края и правительства Ставропольского края.
В регионе недавно появилась новая мера поддержки военнослужащих и их семей - льготный заем на открытие или расширение бизнеса. Назвали его "Zа наших".
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставрополья объявил 2023-й в регионе годом защитников Отечества
25 мая, 13:46
По данным пресс-службы, заявки на такие займы приходят в основном от родных воинов. Власти рассчитывают, что они будут также поступать от ветеранов спецоперации. Уже работает и вторая мера поддержки - заем "Набирай обороты", - для проектов в пищевой и перерабатывающей промышленности.
Ранее губернатор региона Владимир Владимиров поставил задачу краевому минэку, курирующему работу ставропольского Фонда микрофинансирования, чтобы эти механизмы были доступны для участников спецоперации уже с 1 мая.
Как отмечается в сообщении, на старт бизнеса участники СВО смогут получить до 1 миллиона рублей - для этого будет действовать льготный заем "Zа наших". Второй заем - "Набирай обороты", размером до 500 тысяч рублей, поможет реализации инициатив в пищевой и перерабатывающей отрасли.
"Поможем, поддержим, проконсультируем защитников по вопросам, что у них возникнут. Вначале любого пути это важно. Двери организаций, которые входят в инфраструктуру поддержки бизнеса в крае, для участников СВО всегда открыты", - цитирует пресс-служба губернатора Владимирова.
 
Ставропольский крайСтавропольский крайВладимир Владимиров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала