https://ria.ru/20230531/stavropole-1875249488.html

Владимиров: Ставрополье выдало первый заем семье бойца СВО на развитие дела

Владимиров: Ставрополье выдало первый заем семье бойца СВО на развитие дела - РИА Новости, 31.05.2023

Владимиров: Ставрополье выдало первый заем семье бойца СВО на развитие дела

Семья участника специальной военной операции (СВО) из Кочубеевского округа Ставрополья получила первый заем на развитие небольшого дела, сообщает управление... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T10:36

2023-05-31T10:36

2023-05-31T10:37

ставропольский край

ставропольский край

владимир владимиров

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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Семья участника специальной военной операции (СВО) из Кочубеевского округа Ставрополья получила первый заем на развитие небольшого дела, сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора Ставропольского края и правительства Ставропольского края.В регионе недавно появилась новая мера поддержки военнослужащих и их семей - льготный заем на открытие или расширение бизнеса. Назвали его "Zа наших".По данным пресс-службы, заявки на такие займы приходят в основном от родных воинов. Власти рассчитывают, что они будут также поступать от ветеранов спецоперации. Уже работает и вторая мера поддержки - заем "Набирай обороты", - для проектов в пищевой и перерабатывающей промышленности.Ранее губернатор региона Владимир Владимиров поставил задачу краевому минэку, курирующему работу ставропольского Фонда микрофинансирования, чтобы эти механизмы были доступны для участников спецоперации уже с 1 мая.Как отмечается в сообщении, на старт бизнеса участники СВО смогут получить до 1 миллиона рублей - для этого будет действовать льготный заем "Zа наших". Второй заем - "Набирай обороты", размером до 500 тысяч рублей, поможет реализации инициатив в пищевой и перерабатывающей отрасли."Поможем, поддержим, проконсультируем защитников по вопросам, что у них возникнут. Вначале любого пути это важно. Двери организаций, которые входят в инфраструктуру поддержки бизнеса в крае, для участников СВО всегда открыты", - цитирует пресс-служба губернатора Владимирова.

https://ria.ru/20230525/god-1874083005.html

ставропольский край

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ставропольский край, владимир владимиров